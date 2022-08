Video Gol Highlights Monza-Torino 1-2: Sintesi 13-8-2022

Video Gol e Highlights Monza-Torino 1-2, 1° Giornata Serie A: segnano Miranchuk e Sanabria

Il Torino vince senza troppi patemi contro il Monza allo U Power Stadium di Monza, conosciuto anche come Stadio Brianzeo, nell’anticipo del sabato sera della prima giornata della nuova stagione di Serie A.

Vittoria schiacciante per i granata, che iniziano benissimo il proprio campionato mettendo definitivamente da parte le polemiche delle scorse settimane e dimostrando di avere una rosa davvero di grande livello, tale da poter ambire anche a posizioni importanti in classifica.

E’ un bruttissimo esordio storico quello dei brianzoli, che davanti al proprio pubblico avrebbero voluto festeggiare la prima nel massimo campionato italiano in maniera molto diversa, ma è pur vero che la squadra è stata totalmente rivoluzionata e ci vorrà del tempo per trovare la quadra.

Sintesi di Monza-Torino 1-2

Sorprese clamorose per Giovanni Stroppa, che all’esordio assoluto del club nel massimo campionato italiano tiene fuori Cragno, Carboni, Ranocchia, Pessina e Sensi, tra i grandi acquisti di questa estate, e, non potendo contare su Bettella, Machin e Lamanna, lancia Di Gregorio a porta, adatta Carlos Augusto nella difesa a tre al fianco dei neo arrivi Marlon e Pablo Marì, con gli altri due nuovi acquisti D’Alessandro e Birindelli sulle fasce. In mediana le vecchie guardie Valoti e Barberis giocano a supporto del talentuoso Ranocchia e giocano subito Caprari e Petagna in attacco.

Out Buongiorno, Zima, Fares e Vojvoda per Ivan Juric, che sceglie Adopo con Djidji e Rodriguez in difesa, a protezione di Milinkovic-Savic, e Singo e Aina sulle fasce. La sorpresa è in mediana con Linetty preferito a Lukic al fianco di Ricci e in attacco Radonjic e il nuovo acquisto Miranchuk giocano alle spalle di Sanabria.

E’ una partita molto equilibrata e combattuta in un primo tempo disputato su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti hanno maggiore qualità ed esperienza e si nota soprattutto quando i padroni di casa cercano di rischiare la giocata, mentre risultano comunque ben piazzati in campo.

E’ subito decisivo Di Gregorio su Sanabria, tutto solo davanti al portiere, mentre viene ammonito Singo prima del bolide di Ranocchia, sul quale si fa trovare pronto Milinkovic-Savic.

La grande serata di Di Gregorio continua, visto che è una saracinesca su Radonjic, mentre viene ammonito Adopo prima del gol di Miranchuk, che sblocca il risultato al 43′ minuto al termine di una bellissima azione di Linetty e Radonjic.

Il secondo tempo si apre con una girandola di cambi: dentro Vlasic, Mota, Ciurria e Carboni, fuori Miranchuk, Caprari, Ranocchia e Carlos Augusto, mentre viene ammonito subito Pablo Marì.

Nonostante le tante sostituzioni, però, i padroni di casa non riescono proprio a rientrare in partita, visto che gli ospiti dominano in lungo ed in largo, addirittura segnando il gol del raddoppio al 67′ minuto con Sanabria, su assist di Ricci, che sfrutta al meglio un clamoroso errore di Carboni.

Entra Segre al posto di Adopo per gli ospiti, che impegnano ancora Di Gregorio con uno scatenato Radonjic, mentre Milinkovic-Savic risponde presente sul tentativo di Birindelli poco prima della sostituzione che vede avvicendarsi Petagna con Gytkjaer e Valoti con Sensi, mentre esordisce Lazaro per Singo.

Nel finale è pura accademia per gli ospiti, che gestiscono senza troppi patemi il possesso palla e le energie, anche perché i padroni di casa non sembrano avere le idee giuste per reagire, rischiando la goleada sulle giocate di Radonjic, con l’esordio di Ilkhan al posto di Ricci.

Inutile la rete finale di Mota al 95′ minuto, che almeno rende meno amaro questo esordio assoluto.

Highlights e Video Gol di Monza-Torino 1-2:

Tabellino di Monza-Torino 1-2

Marcatori: 43′ p.t. Miranchuk (T), 21′ s.t. Sanabria (T), 94′ Dany Mota (M).

Assist: 43′ Radonjic (T), 21′ s.t. Ricci.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Mari, Carlos (17′ st Carboni); Birindelli, F. Ranocchia (17′ st Ciurria), Barberis, Valoti (31′ st Sensi), D’Alessandro; Caprari (17′ st Mota), Petagna (33′ st Gytkjaer). All. Stroppa. A disp.: Cragno, Sorrentino, Caldirola, A. Ranocchia, Antov, Colpani, Marrone, Bondo, Molina, Vignato.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Adopo (24′ st Segre), Rodriguez; Singo (33′ st Lazaro), Aina, Ricci (89′ Ilkhan), Linetty; Miranchuk (1′ st Vlasic), Radonjic; Sanabria. All. Juric. A disp.: Berisha, Gemello, Bayeye, Pellegri, Wade, Garbett.

Arbitro: Mariani di Aprilia

Ammoniti: 19′ p.t. Singo (T), 38′ p.t. Adopo (T), 16′ s.t. Pablo Marì.