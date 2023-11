Video Gol Highlights Monza-Torino 1-1: Sintesi 11-11-2023

Video Gol e Highlights Monza-Torino 1-1, 12° Giornata Serie A: segnano Colpani e Ilic

Solo un pareggio tra Monza e Torino all’U Power Stadium di Monza, conosciuto anche come Stadio Brianteo, nel terzo ed ultimo anticipo del sabato sera della dodicesima giornata di Serie A.

Terzo risultato utile consecutivo per entrambe le squadre, con i brianzoli a quota diciassette punti e i granata uno in meno.

Sintesi di Monza-Torino 1-1

Out Izzo, Caprari e Gomez per Raffaele Palladino, che lancia Bondo a centrocampo con Gagliardini, Ciurria e Kyriakopoulos avanzando Pessina al fianco di Colpani sulla trequarti alle spalle di Colombo unica punta, confermando Carboni in difesa con Caldirola e D’Ambrosio davanti a Di Gregorio.

Non ci sono Djidji, Schuurs e Ricci per Ivan Juric, che schiera Tameze con Buongiorno e Rodriguez in difesa a protezione di Milinkovic-Savic, a centrocampo c’è Linetty con Ilic, Bellanova e Lazaro, mentre in attacco spazio alla coppia formata da Sanabria e Zapata, supportata da Vlasic trequartista.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi tra due squadre che si affrontano a viso aperto.

Da una parte, ci provano Sanabria, Vlasic e Bellanova, mentre dall’altra il più pericoloso è il solito Colpani prima della rete annullata a Rodriguez al 25′ minuto per un fallo di Zapata ravvisato dal VAR.

Si fa male Linetty, sostituito da Gineitis, e nel finale ci provano ancora Gagliardini, D’Ambrosio e Zapata.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo altrettanto divertente e spettacolare, che inizia subito con ospiti super offensivi.

Al 55′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Ilic, che sfrutta al meglio la sponda di Zapata, bravissimo a difendere palla.

Dopo un tentativo di Colpani, entrano Birindelli e Mota al posto di Ciurria e Bondo e sembra cambiare tutto, visto che i padroni di casa trovano le giuste giocate offensive.

Infatti, al 65′ minuto arriva la rete del pareggio di Colpani, che sfrutta al meglio il clamoroso errore in fase di impostazione di Gineitis.

Vengono ammoniti Gineitis e Kyriakopoulos, prima dell’entrata in campo di Zima per Rodriguez e del miracolo di Di Gregorio su Vlasic.

Nel finale c’è spazio anche per Vojvoda, Carboni, Radonjic, questi due subiti ammoniti, e Pereira, che subentrano per Colpani, Tameze, Sanabria e D’Ambrosio, mentre Carboni e Kyriakopoulos non trovano la giocata vincente.

Tabellino di Monza-Torino 1-1

Marcatori: 10’ st Ilic (T), 20’ st Colpani (M)

Assist: 10’ st Zapata (T)

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio; D’Ambrosio (45’ st Pedro Pereira), Caldirola, A. Carboni, Kyriakopoulos; Gagliardini, Bondo (13’ Mota); Ciurria (13’ st Birindelli), Colpani (36’ st V. Carboni), Pessina; Colombo. All. Palladino.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze (40’ st Vojvoda), Buongiorno, Rodriguez (26’ st Zima); Bellanova, Linetty (34’ pt Gineitis), Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria (40’ st Radonjic), Zapata. All. Juric.

Ammoniti: Gineitis (T), Kyriakopoulos (M), Juric (T), Radonjic (T).

Arbitro: Daniele Doveri di Roma 1.