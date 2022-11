Video Gol Highlights Monza-Salernitana 3-0: Sintesi 13-11-2022

Video Gol e Highlights Monza-Salernitana 3-0, 15° Giornata Serie A: segnano Carlos Augusto, Mota e Pessina

Il Monza batte la Salernitana all’U-Power Stadium di Monza, conosciuto anche come Stadio Brianteo, nella quindicesima giornata di Serie A.

I lombardi tornano alla vittoria dopo il ko della scorsa settimana, chiudendo il proprio 2022 meraviglioso con sedici punti in classifica e un altro scontro diretto a favore.

Seconda sconfitta consecutiva per i campani, che chiudono il proprio anno solare con una settimana quasi tragica, in cui hanno collezionato solo un punto, ma con un totale di diciassette punti in classifica.

Sintesi di Monza-Salernitana 3-0

Out Pablo Marì e Sensi per Raffaele Palladino, che schiera Izzo, Marlon e Caldirola in difesa davanti a Di Gregorio, confermando Ciurria e Carlos Augusto sulle fasce e Colpani in mediana con Rovella e Pessina, mentre Caprari gioca alle spalle di Mota.

Non ci sono Gyomber e Lovato per Davide Nicola, che punta su Pirola e Bronn in difesa con Daniliuc a protezione di Sepe, sorpresa Bradaric con Mazzocchi sulle fasce, torna Maggiore in mediana con Coulibaly e Radovanovic, mentre in attacco ci sono Dia e Botheim.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi molto intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, mentre gli ospiti pressano con aggressività.

Dopo la conclusione centrale di Dia, i padroni di casa si rendono pericolosi un paio di volte con Mota e con Ciurria, ma senza fortuna.

Il gol è nell’aria ed arriva effettivamente al 24′ minuto, quando i padroni di casa sbloccano il risultato trovando la rete del vantaggio con Carlos Augusto al termine di una bellissima azione di Caprari e Mota.

Gli ospiti accusano il colpo, si abbassano troppo e vanno in completa balia dei padroni di casa, che prendono in mano il pallino del gioco provandoci ancora con Mota.

E’ solo il preludio per il gol del raddoppio, che arriva al 35′ minuto, proprio Mota, al termine di una meravigliosa azione personale.

Nel finale gli ospiti si innervosiscono molto, addirittura viene ammonito Candreva dalla panchina, mentre i padroni di casa addormentano il gioco nella propria gestione del risultato.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Valencia e Piatek al posto di Bronn e Botheim. Cambia leggermente il copione della partita, visto che gli ospiti provano a reagire, mentre i padroni di casa si abbassano chiudendo tutti gli spazi.

Dopo i tentativi di Coulibaly e Piatek, i padroni di casa sfiorano il terzo gol con Colpani, che viene fermato dal palo, prima dell’entrata in campo di Candreva al posto di Mazzocchi.

Con il passare dei minuti i padroni di casa riprendono in mano il pallino del gioco approfittando del calo fisico degli ospiti, che rischiano tantissimo sulle conclusioni di Carlos Augusto, Ciurria e Marlon, ma Sepe è attento.

Entrano Ranocchia e Kastanos per Colpani e Coulibaly, ma al 76′ minuto i padroni di casa chiudono i giochi calando il tris con Pessina, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Candreva, espulso per doppio giallo, su Mota.

⏱️ FT | Vince anzi stravince il Monza! #MonzaSalernitana pic.twitter.com/BbDeo2EXCq — Lega Serie A (@SerieA) November 13, 2022

C’è spazio anche per Birindelli e Petagna al posto di Ciurria e Caprari, ma con l’inferiorità numerica scompaiono quasi dal campo gli ospiti e i padroni di casa ne approfittano per gestire il risultato in un finale in cui potrebbero dilagare con Carlos Augusto, che esce per D’Alessandro, quando entra anche Vignato per Mota, e Ranocchia, fermato dal palo.

Highlights e Video Gol di Monza-Salernitana 3-0:

Tabellino di Monza-Salernitana 3-0

Marcatori: 24’ pt Carlos Augusto (M), 35’ pt Mota (M), 29’ st rig. Pessina (M)

Assist: 24’ Mota (M), 35’ Carols Augusto (M)

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Caldirola, Izzo; Ciurria (32’ st Birindelli), Pessina, Rovella, Carlos Augusto (38’ st D’Alessandro); Colpani (20’ st Ranocchia), Caprari (32’ st Petagna); Mota (38’ st Vignato). All. Palladino.

Salernitana (3-5-2): Sepe; Bronn (1’ st Valencia) , Daniliuc, Pirola; Mazzocchi (15′ st Candreva), Coulibaly (26’ st Kastanos), Radovanovic, Maggiore (1’ st Bohinen), Bradaric; Dia, Botheim (1’ st Piatek). All. Nicola.

Ammoniti: Candreva (S)

Espulsi: Candreva (S)

Arbitro: Antonio Giua di Olbia.