Video Gol Highlights Monza – Roma 1-4 e Sintesi 02-03-2024

Video Gol e Highlights di Monza – Roma 1-4, 27° Giornata di Serie A: i giallorossi liquidano il Monza con un poker di reti e si portano a -1 dal 4° posto occupato dal Bologna!

Continua il momento positivo della nuova Roma guidata da Daniele De Rossi che ottiene la 6° vittoria in 7 partite di campionato sulla panghina giallorossa!

La Roma grazie a questa vittoria sale a 47 punti al 5° posto ad 1 solo punto dal 4° posto occupato dal Bologna!

Vince e convince sempre di più la Roma di De Rossi che espugna l’U-Power Stadium di Monza grazie ai gol di Lorenzo Pellegrini e Lukaku nel primo tempo e nella ripresa di Dybala e Paredes su rigore. Per il Monza segna il gol della bandiera nel finale Andrea Carboni.

Il Monza di Palladino resta fermo al 10° posto con 36 punti insieme al Torino.

Sintesi di Monza – Roma 1-4:

Palladino manda in campo il suo Monza con il 4-2-3-1 con Di Gregorio in porta e davanti a lui Caldirola e Mari centrali con Birindelli a destra e Carboni a sinistra. I due di centrocampo sono Gagliardini e Bondo. In attacco Djuric punta centrale supportato da Pessina, Colpani e Dani Mota.

De Rossi manda in campo la sua Roma con il 4-3-3 con Svilar in porta e davanti a lui Mancini e Ndicka centrali con Kristensen a destra e Angelino a sinistra. A centrocampo c’è Paredes in cabina di regia affiancato da Cristante e Pellegrini. In attacco il tridente formato da Lukaku, Dybala e El Shaarawy.

Al 7° bel cross di Angelino per l’inserimento di Cristante che colpisce di testa ma il pallone termina alto.

Al 9° ci prova Lorenzo Pellegrini con un tiro a giro di destro ma Di Gregorio devia in calcio d’angolo!

Al 16° traversone di Colpani per Djuric che stacca sul primo palo e colpisce il palo, poi il pallone termina in corner!

Highlights e Video Gol di Monza – Roma 1-4:

Tabellino di Monza – Roma 1-4:

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Caldirola (dal 40′ st Donati), Mari, A. Carboni; Gagliardini (dal 22′ st V. Carboni), Bondo; Pessina, Colpani (dal 1′ st Kyriakopoulos), Mota (dal 21′ st Maldini); Djuric (dal 40′ st Akpa Akpro). A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Machin, Akpa Akpro, Colombo, Pereira, Bettella, Zerbin, V. Carboni, Maldini, Kyriakopoulos, Popovic, Ciurria. Allenatore: Raffaele Palladino.

ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen (dall 27′ pt Celik), Mancini (dal 31′ st Huijsen), Ndicka, Angelino (dal 14′ st Smalling); Cristante, Paredes, Pellegrini Lo. (dal 14′ st Bove); Dybala (dal 31′ st Baldanzi), Lukaku, El Shaarawy. A disposizione: Rui Patricio, Boer, Llorente, Huijsen, Smalling, Celik, Spinazzola, Azmoun, Zalewski, Renato Sanches, Aouar, Bove, Baldanzi. Allenatore: Daniele De Rossi.

Reti: al 38′ pt Pellegrini, al 42′ pt Lukaku, al 18′ st Dybala, al 37′ st Paredes (rigore), al 42′ st Andrea Carboni

Ammonizioni: Kristensen, Angelino, Svilar, Bondo, Cristante

Recupero: 6′ pt, 4′ st