Video Gol Highlights Monza-Milan 0-1: sintesi 18-02-2023

Highlights e Video Gol di Monza-Milan 0-1: i rossoneri soffrono soprattutto nella seconda metà del secondo tempo, ma vincono con merito.

Messias decide il match con un gol alla mezz’ora.

Il Milan va a 44 punti ed aggancia momentaneamente l’Inter al 2° posto, ma i nerazzurri giocheranno tra poco e potrebbero tornare da soli in piazza d’onore.

La Sintesi di Monza-Milan 0-1

Dopo un buon inizio dei brianzoli, gli ospiti prendono le redini della partita e si rendono pericolosi al 19° con un gran tiro di Leao che tocca il palo e termina fuori.

Al 25° il portoghese riprova dal limite e Di Gregorio respinge sventando anche il tap-in di Diaz, mentre è Tomori al 29° ad esaltare i riflessi del portiere di casa con un potente sinistro.

La rete sembra questione di minuti e, infatti, arriva al 31° con Messias: il brasiliano segna dal limite dell’area sfruttando un traversone di Kalulu mal allontanato da Pessina.

L’ultimo quarto d’ora è privo di sussulti e, dopo due minuti di recupero, giunge il duplice fischio.

Anche l’inizio della ripresa vede il Monza pericoloso con Petagna, che calcia centralmente da buona posizione, mentre l’occasione più importante, al 57′, è ancora rossonera con un tiro di Hernandez da posizione favorevole terminato sull’esterno della rete.

Con il passar dei minuti, ormai del tutto sbilanciato in avanti, il Monza approfitta di un Milan sempre più sulle gambe per prendere residenza nell’altrui metà campo e al 73° sfiora il pareggio con Ciurria, sfortunato poiché il suo bel tiro dal limite dell’area s’infrange sul palo, sbatte sulla schiena di Tatarusanu e finisce a lato.

Inevitabilmente i rossoneri hanno ampi spazi per il contropiede e da uno di questi per poco non si origina il raddoppio: Di Gregorio è due volte prodigioso sulla conclusione di Tonali, smarcato da un tacco di Giroud, e sul primo tap-in di Saelemaekers, mentre il terzo tiro di De Ketelaere è respinto sulla linea da un difensore.

L’ultima occasione avuta dai padroni di casa è per Ciurria, che nel quarto ed ultimo minuto di recupero calcia alltissimo dopo una confusa azione nell’area rossonera. Subito dopo, il match finisce.

Video Gol e Highlights di Monza-Milan 0-1

Il Tabellino di Monza-Milan 0-1

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon (70′ Gytkjaer), Marì, Izzo; Birindelli (59′ Carboni), Rovella (70′ Sensi), Pessina, Ciurria; Mota Carvalho (84′ Valoti), Caprari; Petagna (59′ Machin). Allenatore: Palladino

Milan (3-4-2-1): Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Thiaw; Messias (64′ Saelemaekers), Tonali, Krunic (83′ Bakayoko), Hernandez; Diaz (64′ De Ketelaere), Leao (79′ Rebic); Origi (64′ Giroud). Allenatore: Pioli

Marcatori: 31′ Messias

Arbitro: Rapuano

Ammoniti: Marlon, Krunic, Birindelli, Rovella, Machin e Thiaw