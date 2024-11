Video Gol Highlights Monza-Lazio 0-1: Sintesi 10-11-2024

Video Gol e Highlights Monza-Lazio 0-1, 12° Giornata Serie A: decide Zaccagni

La Lazio batte il Monza all’U Power Stadium di Monza, conosciuto anche come Stadio Brianteo, nel posticipo della domenica pomeriggio della dodicesima giornata di Serie A.

Quarta vittoria consecutiva per i biancocelesti, a quota venticinque punti e, al momento, addirittura primi, mentre è la terza sconfitta consecutiva per i brianzoli, sempre fermi ad otto punti.

Sintesi di Monza-Lazio 0-1

Out Ciurria, Cragno, Gagliardini e Sensi per Alessandro Nesta, che schiera Izzo, Pablo Marì e Carboni in difesa a protezione di Turati, a centrocampo Pedro Pereira, Bondo, Bianco e Kyriakopoulos, in attacco Mota e Maldini alle spalle di Djuric.

Sempre infortunato Castrovilli per Marco Baroni, che punta su Marusic, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares in difesa davanti a Provedel, in mediana confermato Vecino con Rovella e Guendouzi, in attacco ancora Pedro, Dia e Zaccagni.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno maggiormente possesso palla, ma i padroni di casa si difendono con ordine e compattezza, bravi anche a sfruttare gli spazi ripartendo in contropiede.

Dopo un tentativo di Mota, prima Turati è bravo su Dia, poi ci prova più volte Nuno Tavares, senza successo, e vengono ammoniti Pedro Pereira e Carboni.

Sale in cattedra Zaccagni, che prima colpisce il palo e poi al 36′ minuto riesce a sbloccare il risultato trovando il gol del vantaggio su assist di Pedro, bravo a rubare palla a Maldini.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo altrettanto divertente e con tante occasioni, come quelle capitate sui piedi di Rovella e Nuno Tavares.

Entrano Pessina, Castellanos e Isaksen al posto di Carboni, Dia e Pedro, viene ammonito Maldini, che spreca davanti alla porta dopo i tentativi di Nuno Tavares, Izzo, Castellanos, Isaksen e Bianco.

Escono Maldini, Nuno Tavares e Zaccagni per Caprari, Pellegrini e Noslin, vengono ammoniti Kyriakopoulos, che impegna Provedel dalla distanza, e Isaksen, mentre Turati è fenomenale su Castellanos nel finale, quando Gigot, Birindelli e Petagna prendono il posto di Guendouzi, Bondo e Pedro Pereira.

Highlights e Video Gol di Monza-Lazio 0-1:

Tabellino di Monza-Lazio 0-1

Monza (3-4-2-1): Turati 6,5; Izzo 6, Marì 6, A. Carboni 5,5 (10′ st Pessina 6); Pereira 5,5 (43′ st Birindelli sv), Bondo 5,5 (43′ st Petagna sv), Bianco 6, Kyriakopoulos 5,5; Maldini 5 (29′ st Caprari 6), Mota 5,5; Djuric 6.

A disp.: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, Postiglione, Valoti, Vignato, Maric. All.: Nesta 5,5



Lazio (4-3-3): Provedel 6; Marusic 6, Gila 6, Romagnoli 6, Tavares 7 (29′ st Pellegrini 6); Guendouzi 6 (47′ st Gigot sv), Rovella 6,5, Vecino 6; Pedro 5,5 (15′ st Isaksen 5,5), Dia 6 (15′ st Castellanos 5,5), Zaccagni 7 (29′ st Noslin 5,5).

A disp.: Mandas, Furlanetto, Dele-Bashiru, Lazzari, Bordon, Tchaouna. All.: Baroni 6,5



Arbitro: Colombo

Marcatori: 36′ Zaccagni (L)

Ammoniti: Isaksen (L); A. Carboni, Pereira, Bianco, Maldini, Pessina (M)

Espulsi: –

