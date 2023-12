Video Gol Highlights Monza-Juventus 1-2: sintesi 01-12-2023

Video Gol e Highlights Monza-Juventus 1-2: i bianconeri vincono malgrado una prestazione non proprio da incorniciare in cui tirano fuori rabbia e orgoglio.

Vlahovic sbaglia subito un rigore, ma sul corner che ne deriva è pronto Rabiot. Nei secondi finali del match Valentin Carboni sembra firmare la beffa, ma Gatti regala alla Juventus una vittoria ormai insperata.

La Juventus sale a 33 punti e, in attesa dell’Inter, si godrà ben due notti in vetta alla classifica.

La Sintesi di Monza-Juventus 1-2

Nemmeno siamo al 10° minuto e i bianconeri sono già avanti: se Vlahovic si fa respingere da Di Gregorio il penalty assegnato per una trattenuta di Kyriakopoulos ai danni di Cambiaso e anche il tentativo di tap-in, sul seguente corner battuto da Nicolussi Caviglia spunta la testa di Rabiot che non lascia scampo al bravo portiere brianzolo.

Il Monza non è che reagisca in aniera veemente, facendosi vedere solo dopo il quarto d’ora con un tiro di Colpani terminato sull’esterno della rete; la Juventus, invece, è ben più pericolosa e al 33° Gatti si divora lo 0-2 mandando in orbita un comodo pallone capitatogli sotto misura su nuova azione d’angolo.

Di Gregorio si oppone poi ad alcuni tiri da fuori e infonde coraggio ai suoi, che nel finale creano qualche grattacapo agli ospiti pur senza mai inquadrare il bersaglio nonostante alcuni angoli a favore. La prima metà termina dopo un minuto di recupero.

L’ancor più inguardabile ripresa è tutta un susseguirsi di tiri strozzati e/o imprecisi e di non occasioni lungo tutto il tempo.

Tanti cambi, ma nessuno di essi imprime una qualche svolta, malgrado il Monza alzi pericolosamente e inevitabilmente il baricentro: troppo spuntato l’attacco di casa. Dal canto suo, i bianconeri non sfruttano nemmeno le praterie e spreca vari contropiedi.

Poca roba tutte e due le squadre, ma di meno i brianzoli, sorprendentemente in gol al 92° con un tocco ravvicinato di Valentin Carboni su traversone dalla trequarti di Pereira.

Sarebbe un pareggio meritato, ma gli ospiti non ci stanno e trovano il nuovo vantaggio subito dopo, al 94°, grazie a Gatti: il difensore, servito da Rabiot, sbaglia il primo tiro, ma non il secondo e dà ai suoi il gol decisivo.

Highlights e Video Gol di Monza-Juventus 1-2

Il Tabellino di Monza-Juventus 1-2

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì (66′ A. Carboni), Caldirola; Birindelli (46′ Colombo), Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos (66′ Pereira); Ciurria, Machin (46′ Mota Carvalho); Colpani (76′ V. Carboni). Allenatore: Palladino

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso (87′ Locatelli), McKennie, Nicolussi Caviglia (70′ Danilo), Rabiot, Kostic; Chiesa (76′ Kean), Vlahovic (70′ Milik). Allenatore: Allegri

Marcatori: 12′ Rabiot, 92′ V. Carboni e 94′ Gatti

Arbitro: Fabbri

Ammoniti: Kyriakopoulos, Bremer e Milik

Note: all’11’ Di Gregorio para un rigore a Vlahovic