Video Gol Highlights Monza-Inter 2-2: Sintesi 7-1-2023

Video Gol e Highlights Monza-Inter 2-2, 17° Giornata Serie A: segnano Darmian, Ciurria, Caldirola e Lautaro Martinez

L’Inter non va oltre il pareggio contro il Monza allo U Power Stadium di Monza, conosciuto anche come Stadio Brianteo, nel terzo ed ultimo anticipo del sabato sera della diciassettesima giornata di Serie A.

Quarto risultato utile consecutivo per i nerazzurri, che vengono frenati dopo tre vittorie consecutive e rimangono fermi a quota trentaquattro punti in classifica, distanti due punti dai cugini, tre dal secondo posto e scivolando nuovamente a sei punti dalla capolista dopo aver vinto lo scontro diretto pochi giorni fa.

I brianzoli racimolano il terzo risultato utile consecutivo, in cui hanno collezionato cinque punti, e si portano a quota diciotto punti in classifica allungando a nove i punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Sintesi di Monza-Inter 2-2

Indisponibili Donati, Rovella e Sensi per Raffaele Palladino, che schiera Pablo Marì in difesa con Izzo e Marlon a protezione di Di Gregorio, lanciando Birindelli e Machin a centrocampo con Pessina e Carlos Augusto e avanzando Ciurria nel tridente d’attacco con Petagna e Mota.

Anche assenti Dalbert e Brozovic per Simone Inzaghi, che conferma la squadra vincente nell’ultimo big match con Bastoni, Acerbi e Skriniar in difesa davanti a Onana, ancora Darmian e Dimarco sulle fasce e Mkhitaryan in mediana con Calhanoglu e Barella, unica sorpresa Lautaro Martinez in attacco in coppia con Dzeko.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi davvero molto intensi. Gli ospiti fanno maggiormente possesso palla, ma sono bravissimi anche a pressare con aggressività quando a fare la partita sono i padroni di casa, ben messi in campo e sempre molto offensivi.

Al 10′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Darmian, che trova il gol del vantaggio sfruttando la dormita della difesa sul cross di Bastoni.

Grande reazione dei padroni di casa, che subito pareggiano al 12′ minuto con Ciurria, meraviglioso il suo sinistro a giro, imparabile per il portiere.

Ma al 22′ minuto ecco la frittata di Pablo Marì, che si addormenta sul pressing di Lautaro Martinez, bravissimo ad approfittare del clamoroso errore per battere Di Gregorio e riportare gli ospiti nuovamente in vantaggio.

I padroni di casa sembrano accusare il colpo, visto che cominciano a sfilacciarsi ed allungarsi, anche perché gli ospiti sono bravi a gestire e ad approfittare del momento per spingere sull’acceleratore costringendo Di Gregorio al miracolo su Lautaro Martinez.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Caldirola, Lukaku, Asllani, Gagliardini, Gytkjaer e Ranocchia al posto di Marlon, Dzeko, Calhanoglu, Barella, Petagna e Machin.

Calano vertiginosamente i ritmi di gioco, anche perché gli ospiti sono bravi a gestire il risultato, mentre i padroni di casa non riescono a sviluppare come nella prima frazione di gioco.

Dopo il giallo a Mkhitaryan, ci pensa Onana ad alzare la saracinesca salvando tutto sul colpo di testa di Pablo Marì.

Spazio per Colpani, Dumfries e Gosens, che subentrano per Birindelli, Darmian e Dimarco, vengono ammoniti Gagliardini e Skriniar, al 80′ minuto il VAR annulla la rete di Acerbi per fallo di Gagliardini su Pablo Marì e Lautaro Martinez viene fermato dal palo.

Nel finale entra anche Caprari al posto di Izzo e per il pareggio di Caldirola al 93′ minuto su assist di Ciurria.

Highlights e Video Gol di Monza-Inter 2-2:

Tabellino di Monza-Inter 2-2

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon (1′ st Caldirola), Pablo Marì, Izzo (44′ st Caprari); Birindelli (28′ st Colpani), Pessina, Machin (21′ st Ranocchia), Carlos Augusto; Ciurria, Dany Mota; Petagna (21′ st Gytkjaer).

A disp.: Cragno, Sorrentino, Antov, Carboni, Barberis, Valoti, Bondo, Colombo, D’alessandro, Vignato. All.: Palladino



Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian (35′ st Dumfries), Barella (18′ st Gagliardini), Calhanoglu (10′ st Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (35′ st Gosens); Lautaro, Dzeko (10′ st Lukaku).

A disp.: Handanovic, Cordaz, De Vrij, Bellanova, D’ambrosio, Zanotti, Carboni, Correa. All.: Inzaghi



Arbitro: Sacchi

Marcatori: 10′ Darmian (I), 11′ Ciurria (M), 22′ Martinez (I), 48′ st aut. Dumfries (I)

Ammoniti: Mkhitaryan, Gagliardini, Skriniar (I)

Espulsi: –