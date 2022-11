Video Gol Highlights Monza-Hellas Verona 2-0: Sintesi 6-11-2022

Video Gol e Highlights Monza-Hellas Verona 2-0, 13° Giornata Serie A: segnano Carlos Augusto e Colpani

Il Monza batte l’Hellas Verona all’U-Power Stadium di Monza, conosciuto anche come Stadio Brianteo, nella tredicesima giornata di Serie A.

I lombardi tornano alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive portandosi a quota tredici punti e vincendo uno scontro diretto fondamentale per la salvezza.

Altra brutta sconfitta per gli scaligeri, che restano ultimi in classifica con cinque punti e collezionano la sesta sconfitta consecutiva in campionato.

Sintesi di Monza-Hellas Verona 2-0

Out il solo Pablo Marì per Raffaele Palladino, che schiera Izzo, Marlon e Caldirola in difesa davanti a Di Gregorio, confermando Ciurria e Carlos Augusto sulle fasce, oltre alla solita mediana costituita da Rovella, Pessina e Sensi, mentre in attacco ci sono Caprari e Mota.

Tantissime assenze per Salvatore Bocchetti, che deve fare a meno di Ceccherini, Coppola, Cortinovis, Dawidowicz, Hien, Hrustic, Ilic e Piccoli. Davanti a Montipò giocano Magnani, Ferrari e Gunter, con Depaoli e Lazovic sulle fasce e Hongla in mediana con Miguel Veloso e Tameze, mentre in attacco spazio alla coppia formata da Kallon e il rientrante Henry.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata in un primo tempo disputato su ritmi davvero molto intensi. Infatti, il pressing aggressivo degli ospiti manda fuori giri il possesso palla dei padroni di casa, che cercano di raggirare gli avversari allargando sulle fasce.

Dopo il salvataggio di Faraoni sulla linea sulla conclusione di Caprari, Izzo viene ammonito e Henry è poco cinico sotto porta prima dell’infortunio proprio di Faraoni, che viene sostituito da Lasagna.

Viene ammonito anche Gunter e i padroni di casa provano ad accelerare obbligando Montipò alla respinta con i pugni sul tiro di Carlos Augusto prima dell’espulsione di Magnani al 26′ minuto per fallo su Mota ravvisato dal VAR.

Con l’uomo in più, i padroni di casa prendono in mano il pallino del gioco, ma si allungano molto e gli ospiti, che si difendono in maniera molto ordinata, provano ad approfittarne ripartendo in contropiede e costringendo Marlon al giallo.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Terracciano al posto di Kallon, ma l’inferiorità numerica si fa sentire negli ospiti, che si rintanano nella propria metà campo lasciando ai padroni di casa campo e il possesso palla.

Sale in cattedra Caprari, che impegna Montipò ad un paio di interventi importanti prima delle sostituzioni che vedono coinvolti Doig, Sulemana, Antov e Petagna subentrare al posto di Lazovic, Miguel Veloso, Caprari e Marlon.

Al 68′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Carlos Augusto, su assist di Ciurria, bravissimo a saltare Doig.

Gli ospiti sembrano accusare il gol subito e si mostrano sfiduciati e senza energie psicologiche, forse anche a causa dell’uomo in meno.

I padroni di casa sono bravissimi ad approfittare del momento e della situazione in campo per gestire con qualità e personalità il risultato addormentando il gioco e provando a colpire con Mota, mentre Carlos Augusto viene ammonito dopo l’entrata in campo di Verdi per Henry.

Nel finale si fa male Sensi, che esce al posto di Bondo quando viene sostituito anche Pessina da Colpani, che segna il gol del raddoppio al 90′ minuto, sfruttando la sponda di Petagna sul lancio lungo di Antov, mentre all’ultimo Di Gregorio salva su Terracciano.

Highlights e Video Gol di Monza-Hellas Verona 2-0:

Tabellino di Monza-Hellas Verona 2-0

Marcatori: 23’ st Carlos Augusto (M), 45’ st Colpani (M).

Assist: 23’ st Ciurria, 45’ st Petagna (M).

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon (17’ st Antov), Caldirola, Izzo; Ciurria, Rovella, Sensi (41’ st Bondo), Carlos Augusto; Pessina (41’ st Colpani), Caprari (17’ st Petagna); Dany Mota (48’ st Vignato). All. Palladino.

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Tameze, Magnani, Gunter; Faraoni (18’ pt Lasagna), Hongla, Veloso (15’ st Suleman), De Paoli, Lazovic (15’ st Doig); Kallon (1’ st Terracciano), Henry (30’ st Verdi). All. Bocchetti.

Ammoniti: Izzo (M), Gunter (V), Marlon (M), Carlos Augusto (M)



Espulso: Magnani (V)

Arbitro: Francesco Cosso di Reggio Calabria