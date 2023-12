Video Gol Highlights Monza-Fiorentina 0-1: Sintesi 22-12-2023

Video Gol e Highlights Monza-Fiorentina 0-1, 17° Giornata Serie A: segna Beltran

La Fiorentina batte il Monza all’U Power Stadium di Monza, conosciuto come Stadio Brianteo, nell’anticipo del venerdì sera della diciassettesima giornata di Serie A.

Quarto risultato utile consecutivo per i viola, seconda vittoria consecutiva e terza vittoria nelle ultime cinque partite di campionato, che li spedisce direttamente a quota trenta punti, mentre è la seconda sconfitta consecutiva per i brianzoli.

Sintesi di Monza-Fiorentina 0-1

Out Caprari, Carboni e Gomez per Raffaele Palladino, che schiera D’Ambrosio, Caldirola e Marì in difesa davanti a Di Gregorio, lancia Pereira e Akpa-Akpro a centrocampo con Gagliardini e Kyriakopoulos, avanza Pessina sulla trequarti con Colpani alle spalle di Mota unica punta.

Tantissime assenze per Vincenzo Italiano, orfano di Bonaventura, Castrovilli, Dodò, Gonzalez e Martinez Quarta. In difesa c’è Kayode con Milenkovic, Ranieri e Biraghi a protezione di Terracciano, vengono lanciati Barak e Kouame a centrocampo con Arthur, Duncan e Ikone, mentre in attacco gioca Beltran.

E’ una partita molto equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza blandi. Gli ospiti fanno maggiormente possesso palla, mentre i padroni di casa si difendono con ordine e compattezza.

Dopo un tentativo di Ikone, al 7′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Beltran, che trova il gol del vantaggio sfruttando l’errore clamoroso di Di Gregorio.

⏱️ FT | Il gol nel primo tempo di Beltran decide la partita! 🇦🇷🟣#MonzaFiorentina 0-1 pic.twitter.com/14oWRRAfh8 December 22, 2023

I padroni di casa sembrano accusare un po’ il colpo e gli ospiti provano ad approfittarne con Ikone, ma salva tutto D’Ambrosio.

Solo dopo un po’ i padroni di casa si risistemano e si fanno vedere in avanti con Kyriakopoulos, mentre vengono ammoniti Beltran e Marì.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Nzola e Ciurria al posto di Beltran e Pereira prima e Colombo, Mina, subito ammonito come Akpa-Akpro, e Carboni per Gagliardini, Barak e Colpani poi.

E’ Kyriakopoulos a divorarsi il gol del pareggio da ottima posizione, mentre Nzola è poco preciso da ottima posizione tra le sostituzioni che vedono coinvolti Mandragora, Vignato, Birindelli, Sottil e Amatucci subentrare per Arthur, Mota, Kyriakopoulos, Ikone e Duncan.

Nel finale ci prova proprio Sottil, mentre vengono ammoniti Kayode e D’Ambrosio, mentre Ciurria è impreciso da buona posizione.

Highlights e Video Gol di Monza-Fiorentina 0-1:

Tabellino di Monza-Fiorentina 0-1

Marcatori: 7’ pt Beltran (F)

Assist: –

Monza (3-4-1-2): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Pedro Pereira (1’ st Ciurria), Gagliardini (1’st Colombo), Pessina, Kyriakopoulos (38’ st Birindelli); Akpa-Akpro; Colpani (16’ st V. Carboni), Mota (34’ st Vignato). All. Palladino.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Duncan (39’ Amatucci), Arthur (32’ Mandragora); Ikonè (39’ st Sottil), Barak (11’ st Mina), Kouamè; Beltran (1’ st Nzola). All. Italiano.

Arbitro: Juan Luca Sacchi di Macerata

Ammoniti: Pablo Marì (M), Beltran (F), Mina (F), Akpa-Akpro (M), D’Ambrosio (M), Kayode (F), Ranieri (F).