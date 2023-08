Video Gol Highlights Monza-Empoli 2-0: Sintesi 26-8-2023

Video Gol e Highlights Monza-Empoli 2-0, 2° Giornata Serie A: doppietta di Colpani

Il Monza batte l’Empoli all’U Power Stadium di Monza, conosciuto anche come Stadio Brianteo, nel primo anticipo del sabato della seconda giornata di Serie A.

Prima vittoria stagionale per i brianzoli, dopo la sconfitta dell’esordio, ma seconda sconfitta consecutiva per i toscani, che sembrano molto indietro nella costruzione della squadra.

Serie A 2023-2024 – Stadiosport.it

Sintesi di Monza-Empoli 2-0

Assente il solo Bettella per Raffaele Palladino, che punta sul rientrante Izzo in difesa con Pablo Marì e Caldirola a protezione di Di Gregorio e conferma Birindelli e Colpani con Pessina, Gagliardini e Ciurria a centrocampo, mentre in attacco gioca Mota con Caprari.

Indisponibili Caprile e Maldini per Paolo Zanetti, che schiera Ebuhei, Ismajli, Luperrto e Cacace in difesa davanti a Perisan, in mediana gioca Haas con Marin, mentre sulla trequarti Gyasi, Baldanzi e Cancellieri agiscono alle spalle di Caputo.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi altissimi. Il merito è delle due squadre, che giocano a viso aperto dando vita a continui capovolgimenti di fronte e tantissimi scontri in mezzo al campo.

Vengono ammoniti Baldanzi e Izzo tra le occasioni Ciurria, Cancellieri e Mota, mentre è la traversa a fermare Gagliardini sul più bello e Luperto salva sulla linea negando la gioia della rete a Colpani.

Solo al 45′ minuto, dopo un’altra occasione di Caprari, finalmente i padroni di casa sbloccano il risultato proprio con Colpani, che trova il gol del vantaggio con una conclusione all’incrocio.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Fazzini per Cancellieri, e sembra cambiare qualcosa, visto che gli ospiti sembrano molto più reattivi.

Dopo una bellissima parata di Di Gregorio sulla conclusione di Marin, al 52′ minuto i padroni di casa raddoppiano, ancora Colpani, che si regala una bella doppietta su assist di Ciurria.

Dentro Pezzella e Cambiaghi, fuori Cacace e Gyasi, ma Ebuhei, Caputo e Marin non trovano la giocata vincente, mentre Caprari e Mota spaventano Perisan.

Entrano anche D’Ambrosio, Maric, Shpendi e Piccoli al posto di Izzo, Mota, Caputo e Marin, ma Haas, Pezzella, Ciurria e Caprari risultano imprecisi prima delle sostituzioni che vedono coinvolti Birindelli e Caprari uscire per Pedro Pereira e Vignato.

Nel finale proprio Vignato non riesce a sfruttare l’occasione per il tris prima dell’uscita di Colpani per Carboni, così come i pochi cinici Piccoli e Cambiaghi, mentre viene ammonito Haas.

Highlights e Video Gol di Monza-Empoli 2-0:

Tabellino di Monza-Empoli 2-0

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo (71′ D’Ambrosio), Pablo Marí, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Birindelli (82′ Pedro Pereira); Colpani (88′ V. Carboni), Caprari (82′ Vignato); Dany Mota (71′ Maric). All. Palladino.

EMPOLI (4-2-3-1): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace (55′ Pezzella); Marin (74′ Piccoli), Haas; Cancellieri (46′ Fazzini), Baldanzi, Gyasi (55′ Cambiaghi); Caputo (74′ Shpendi). All. Zanetti.

Gol: 45′ Colpani (M), 53′ Colpani (M)

Assist: Birindelli (M), Ciurria (M), Hass (E)

Ammoniti: Baldanzi (E), Izzo (M)