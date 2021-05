Video Gol Highlights Monza-Cittadella 2-0: sintesi 20-05-2021

Risultato Monza-Cittadella 2-0: i brianzoli avranno molti rimpianti dopo stasera, anzitutto per la stagione e poi per la partita d’andata e, infine, per non avere un allenatore in panchina. Balotelli e D’Alessandro suonano la carica, ma i gol arrivano forse tardi e l’assalto finale non porta i frutti sperati. Il 3-0 viene ribaltato solo in parte e il 23 e 27 maggio a contendersi la Serie A saranno due squadre venete, Cittadella e Venezia.

Sintesi Monza-Cittadella 2-0

Il risultato dell’andata è un macigno sulle spalle dei brianzoli, che vogliono provare comunque a riscattare almeno l’onore mettendo paura agli ospiti in almeno due circostanze, un bolide di Balotelli respinto dal portiere veneto e un quasi autogol di Perticone su lancio di Boateng.

Il Cittadella non sta certo a guardare e cerca di chiudere presto ogni discorso, creando un grande pericolo dopo la mezz’ora con una splendida punizione di Baldini, protagonista dell’andata con i suoi tre gol, sulla quale Di Gregorio deve intervenire a mano aperta.

Altre potenziali chance sono alcuni tiri fuori di non molto da una parte e dall’altra; in generale, però, la prima frazione vive di episodi e termina senza recupero.

Al 52° minuto Baldini prova nuovamente a segnare, ma Di Gregorio si oppone nuovamente; nulla può, invece Kastrati quando Balotelli, al 58°, lo trafigge da due passi con un agevole tocco su traversone basso di Carlos Augusto, fuggito sulla fascia. La partita sembra riaprirsi.

Il Monza prende sempre più possesso del pallino del gioco e costringe i granata ad arretrare il baricentro e così, sempre più schiacciati, questi subiscono il raddoppio ad opera di D’Alessandro, che batte Kastrati dopo una splendida azione personale in cui salta ben quattro avversari e insacca con un sinistro angolato appena dentro l’area.

I minuti finali dovrebbero essere quelli dell’assedio per segnare il terzo gol, ma non è così. Pur non uscendo più dalla propria metà campo, i veneti reggono e il Monza non sfonda. Dopo cinque lunghi minuti di recupero, il triplice fischio di Sacchi è una liberazione.

Migliori in campo D’Alessandro (7), probabilmente da mettere dall’inizio, e Kastrati (6.5), bravo prima dei gol brianzoli. Male Tsadjout e Boateng (5), nulli.

Tabellino Monza-Cittadella 2-0

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli (69′ Cassandro), Perticone, Frare, Donnarumma (77′ Camigliano); D’Urso (61′ Pavan), Iori, Gargiulo; Proia (62′ Vita); Tsadjout (62′ Ogunseye), Baldini. Allenatore: Venturato

Monza (4-3-3): Di Gregorio; Sampirisi, Bellusci, Pirola, Carlos Augusto; Frattesi, Scozzarella (77′ Barberis), Colpani (65′ D’Errico); Boateng (55′ D’Alessandro), Balotelli (77′ Diaw), Mota Carvalho. Allenatore: Brocchi

Marcatori: 58′ Balotelli e 78′ D’Alessandro

Arbitro: Sacchi

Ammoniti: D’Urso, Pirola, Tsadjout, Sampirisi, Kastrati e Barberis

Video Gol Highlights Monza-Cittadella 2-0

