Video Gol Highlights Monza-Cagliari 1-2: sintesi 05-01-2025

La Sintesi di Monza-Cagliari 1-2, 19° giornata Serie A: non è buona nemmeno la seconda, prima tra le mura amiche, per Salvatore Bocchetti e ora per i brianzoli è sempre più dura. Segnano subito i padroni di casa, ma poi spariscono e il risultato finale è addirittura riduttivo. I sardi, invece, giocano una gran partita e soffrono molto di rado. A facilitare loro il compito anche l’espulsione di D’Ambrosio a mezz’ora abbondante dal termine.

Caprari segna subito su rigore, ma Zortea e Piccoli ribaltano il risultato.

Il Cagliari va a 17 punti e scavalca il Venezia e, momentaneamente, anche il Lecce salendo al 17° posto e tirandosi fuori dalla zona retrocessione; il Monza, invece, resta ultimo con 10 punti e con ben sette punti di ritardo sulla quartultima, che, come detto, è proprio la squadra sarda.

La Sintesi di Monza-Cagliari 1-2

Il Cagliari va subito all’attacco e già al 2° minuto, su azione d’angolo, nell’area brianzola si origina una mischia conclusa con un bel tiro in acrobazia di Felici che si infrange sulla traversa.

Immediatamente dopo aver rischiato di andare sotto, il Monza va a sua volta avanti e, grazie a un fallo di mano in area di Makoumbou su conclusione di Ciurria, ottiene dal VAR un penalty che Caprari trasforma con un preciso rasoterra che Scuffet, pur intuendo, non riesce a respingere.

Gli ospiti non demordono e assediano l’area avversaria alla ricerca del pareggio; Izzo e D’Ambrosio sono chiamati a un gran lavoro difensivo per bloccare le avanzate sarde e anche Turati fa il suo togliendo dalla porta un potente tiro dalla distanza di Viola al quarto d’ora.

La pressione cagliaritana non conosce sosta e al 22° culmina nel meritato pareggio: Zortea riceve palla da e, dalla trequarti, inventa un magnifico sinistro, preciso e potente, che non lascia scampo al portiere monzese.

Continua poi ad attaccare la squadra sarda, svariati i cross neutralizzati da Turati, mentre il Monza si difende senza mettere il muso fuori dalla propria metà campo eccetto al 40° per una conclusione alta di Bondo.

La prima frazione prosegue, così, senza acuti e si conclude dopo due minuti di recupero.

Una decina di minuti dopo il rientro, l’equilibrio si rompe nuovamente e a favore degli ospiti grazie a Piccoli, che dal limite dell’area controlla un filtrante di Obert, bravissimo nella sua progressione palla al piede, e trova il bersaglio grosso con un missile che finisce sotto la traversa senza dare scampo a Turati.

Al quarto d’ora esatto il Monza, rivisto e corretto con gli ingressi di Bianco e Djuric in luogo di Sensi e Dany Mota, torna a farsi vedere dalle parti di Scuffet, chiamato a chiudere lo specchio a Pedro Pereira, presentatosi al suo cospetto.

Sembra proprio che i brianzoli si siano ripresi dal torpore, ma a stroncarli di nuovo ci pensa D’Ambrosio: uno dei pochi a salvarsi in una partita particolarmente complicata, il difensore viene espulso dall’arbitro dopo essere stato sorpreso dal VAR a scalciare Mina dopo un normale contrasto di gioco.

Il colombiano accentua e l’ex difensore di Torino e Inter non pare commettere chissà quale fallo, ma la sanzione è durissima e D’Ambrosio esce sibilando parole tutt’altro che d’elogio per il direttore di gara e i colleghi della Sala VAR di Lissone.

Costretto in dieci, il Monza non riesce più a varcare, se non di rado e senza esiti, la propria metà campo e il Cagliari riesce ad amministrare il pur minimo vantaggio senza affanni e senza cercare con insistenza il terzo gol riuscendo, dopo cinque minuti di recupero, a conseguire il meritato e importantissimo successo.

Highlights e Video Gol di Monza-Cagliari 1-2

Il Tabellino di Monza-Cagliari 1-2

Monza (3-4-2-1): Turati; Caldirola, Izzo, D’Ambrosio; Birindelli, Bondo (76′ Akpa Akpro), Sensi (55′ Bianco), Pedro Pereira (76′ Maldini); Ciurria, Caprari (85′ Martins); Dany Mota (55′ Djuric). Allenatore: Bocchetti

Cagliari (4-4-1-1): Scuffet; Zappa, Mina (68′ Palomino), Luperto, Obert; Zortea, Makoumbou (85′ Marin), Adopo, Felici (75′ Augello); Viola (85′ Pavoletti); Piccoli (75′ Lapadula). Allenatore: Nicola

Marcatori: 6′ rig. Caprari, 22′ Zortea e 56′ Piccoli

Arbitro: Di Bello

Ammoniti: Bondo, Piccoli, Mina e Bianco

Espulsi: 63′ D’Ambrosio

