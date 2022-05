Video Gol Highlights Monza-Brescia 2-1: sintesi 22-05-2022

Risultato Monza-Brescia 2-1: i brianzoli vincono in rimonta e si guadagnano l’accesso alle finali playoff del 26 e 29 maggio contro il Pisa. L’andata si terrà in Toscana e il ritorno in Lombardia.

Tramoni mette paura al Monza dopo pochi minuti, ma nella ripresa i subentrati Mancuso e D’Alessandro ribaltano il risultato e portano i biancorossi in finale.

Sintesi Monza-Brescia 2-1

Il Brescia parte bene, sfiora la rete per due volte nei primi minuti con le conclusioni di Tramoni e Bertagnoli ottimamente parate da Di Gregorio e, al 7°, passa all’incasso con una sassata dello stesso trequartista corso dopo una sponda di Leris sul traversone di Bertagnoli.

Già al 15° la reazione del Monza quasi produce il pareggio: Gytkjaer, protagonista dell’andata con due gol, stacca bene sul cross di Molina, ma il suo colpo di testa è a lato di poco. Prima ancora era stato Carlos Augusto ad impensierire Joronen con un sinistro potente da fuori terminato oltre la traversa di non molto.

Nella mezz’ora successiva non succede nulla di importante: il Monza preme senza costrutto e il Brescia si difende con ordine. Si va al riposo dopo un minuto di recupero.

Il Monza ricomincia in avanti e, preso subito un palo con un destro dal limite Mazzitelli al 52°, al 70° mette a frutto la sua pressione con il nuovo entrato Mancuso, bravissimo a battere Joronen con un mancino sul palo lontano dopo un a splendida azione solitaria di Gytkjaer.

Non succede molto nei successivi minuti, almeno dino al 94°: è questo, infatti, il minuto in cui D’Alessandro sfrutta il servizio di Machin e batte il portiere bresciano con un bel piatto destro. E’ la rete che chiude l’incontro.

Migliori in campo Mancuso (6.5), che spazza via la paura, e Tramoni (6.5), autore dell’illusorio 0-1. Male Mota Carvalho (4.5) e Moreo (5), non pervenuti.

Video Gol Highlights Monza-Brescia 2-1

Tabellino Monza-Brescia 2-1

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Caldirola, Marrone, Pirola (81′ Antov); Molina, Ciurria (68′ D’Alessandro), Barberis, Mazzitelli (57′ Machin), Carlos Augusto (81′ Bettella); Gytkjaer, Mota Carvalho (68′ Mancuso). Allenatore: Stroppa

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Karacic, Adorni, Mangraviti, Huard (75′ Pajac); Bisoli, van de Looi (63′ Jagiello), Bertagnoli (75′ Proia); Leris (75′ Bianchi); Tramoni (63′ Palacio), Moreo. Allenatore: Corini

Marcatori: 7′ Tramoni, 70′ Mancuso e 94′ D’Alessandro

Arbitro: Valeri

Ammoniti: Huard