Video Gol Highlights Monza-Atalanta 0-2: Sintesi 5-9-2022

Video Gol e Highlights Monza-Atalanta 0-2, 5° Giornata Serie A: segna Hojlund, autorete di Marlon

L’Atalanta batte il Monza allo Stadio Brianteo di Monza, conosciuto anche come U-Power Stadium, nel posticipo pomeridiano del lunedì della quinta giornata di Serie A.

Continua l’ottimo inizio di stagione per i bergamaschi, primi in classifica con il quinto risultato utile consecutivo e la terza vittoria consecutiva.

I meneghini non riescono ancora a muovere la propria classifica, visto che racimolano la quinta sconfitta consecutiva in campionato e la sensazione che il cantiere sia ancora aperto.

Sintesi di Monza-Atalanta 0-2

Out D’Alessandro e Ranocchia per Giovanni Stroppa, che conferma Di Gregorio a porta e Caldirola e Pablo Marì in difesa con Carboni, Carlos Augusto e Birindelli sulle fasce, e fa esordire subito Rovella con Sensi e Pessina in mediana. In attacco spazio alla coppia formata da Caprari e Mota.

Assenti Zapata, Djimsiti, Palomino e Muratore per Gian Piero Gasperini, che cambia modulo passando al 4-3-1-2 con Hateboer, Toloi, Demiral e Zappacosta in difesa davanti a Musso, mentre in mediana ci sono Ederson, Koopmeiners, De Roon e Malinovskyi alle spalle dei nuovi acquisti Lookman e Hojlund.

E’ una partita molto equilibrata e combattuta nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Sono due squadre votate al possesso palla, ma gli ospiti hanno maggiore qualità e i padroni di casa non riescono a trovare le giocate vincenti in attacco.

Si fanno vedere Caprari e Sensi da una parte, mentre dall’altra si rendono pericolosi Ederson e Toloi, ma senza fortuna.

Cambia completamente il copione della partita nel secondo tempo, visto che entrano in campo Soppy al posto di Zappacosta e gli ospiti mostrano tutto il loro livello.

Sale in cattedra Hojlund, che prima colpisce il palo e poi trova il gol del vantaggio al 58′ minuto sbloccando il risultato su cross di Lookman.

Momento di difficoltà per i padroni di casa, che vanno in completa balia degli ospiti, bravissimi ad approfittare del momento per trovare il gol del raddoppio al 65′ minuto con la sfortunata autorete di Marlon, che devia nella propria porta il tentativo di Lookman.

⏱️ FT | Una straripante @Atalanta_BC vince e guida in solitaria la vetta della classifica! 📈✌️#MonzaAtalanta 0️⃣-2️⃣ pic.twitter.com/zGw9tCd1XY — Lega Serie A (@SerieA) September 5, 2022

E’ il momento dei cambi: entrano Petagna, Pasalic, Scalvini, Maehle, Colpani, Molina, Izzo, Gytkjaer e Boga, escono Caprari, Hojlund, Malinovskyi, Ederson, Sensi, Birindelli, Caldirola, Mota, Lookman.

Nel finale c’è tempo per le ammonizioni comminate a Rovella e Scalvini, che sfiora il tris.

Highlights e Video Gol di Monza-Atalanta 0-2:

Tabellino di Monza-Atalanta 0-2

Marcatori: 12’ s.t Hojlund (A), 20’ s.t. autogol Marlon (M)

Assist: 12’ s.t. Lookman

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Mari, Caldirola (41’ s.t. Izzo); Birindelli (30’ s.t. Molina), Pessina, Rovella, Sensi (30’ s.t. Colpani), Carlos; Mota (41’ s.t. Gytkjaer), Caprari (24’ s.t. Petagna). All. Stroppa.

Atalanta (4-2-3-1): Musso; Hateboer, Toloi, Demiral, Zappacosta (dal 1’ s.t. Soppy); De Roon, Koopmeiners; Lookman (dal 43’ s.t. Boga), Ederson (30’ s.t. Maehle), Malinovskyi (26’ s.t. Scalvini); Hojlund (26’ s.t. Pasalic). All. Gasperini.

Ammoniti: Rovella (M), Scalvini (A)

Arbitro: Juan Luca Sacchi (della Sezione di Macerata)