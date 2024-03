Video Gol Highlights Modena-Cremonese 0-1: sintesi 03-03-2024

Video Gol e Highlights Modena-Cremonese 0-1: in dieci negli ultimi minuti per l’espulsione di Johnsen e dopo una gara in cui gli emiliani avrebbero meritato molto di più, i lombardi riescono comunque a espugnare il “Braglia” all’ultimo secondo.

Al minuto 95 Bianchetti beffa i modenesi consegnando la vittoria ai suoi.

La Cremonese va a 53 punti e risale al 2° posto, mentre il Modena resta 8° a 36 punti insieme al Cittadella.

Sintesi Modena-Cremonese 0-1

Dopo un inizio favorevole al Modena, vicino al gol con Gliozzi già al 2° minuto (Antov ferma il suo tiro nei pressi della linea di porta) e al 7° (Jungdal evita guai respingendo un velenoso tiro di Battistella), la Cremonese sale di tono e al 38° Pickel manca di poco il bersaglio con un colpo di testa che sorvola la traversa.

Al 42° Palumbo inventa un assist magnifico per Corrado, che approfitta dell’uscita del portiere ospite mettendo la sfera tra questi e il palo, ma coglie solo l’esterno della rete. Null’altro fino al duplice fischio.

La ripresa è meno ricca di occasioni, la prima delle quali è un tiro di Zanimacchia al 58° che Zaro allontana dall’area piccola con un salvifico intervento.

Si deve poi andare addirittura all’84° per la possibile svolta, ossia l’espulsione di Johnsen per un fallo di reazione dopo un fallo di Ponsi. Il Modena per poco non ne approfitta e la Cremonese deve ringraziare il palo sul quale si infrange un gran tiro dello stesso Ponsi al minuto 89.

Sembra tutto apparecchiato per il pareggio senza reti, ma nel quinto e ultimo minuto di recupero ecco la beffa per i padroni di casa: Bianchetti va in avanti e stacca di testa perfettamente su un traversone da sinistra di Sernicola facendo impazzire i tifosi giunti a Modena. Il match termina qui.

Migliori in campo Ponsi (6.5), che fa espellere Johnsen e colpisce un palo, e Bianchetti (7), che funge da bomber e diviene l’eroe del giorno. Male il solo Johnsen (4), che si fa espellere scioccamente e lascia i suoi in dieci in un momento delicato.

Highlights e Video Gol Modena-Cremonese 0-1

Tabellino Modena-Cremonese 0-1

Modena (3-4-2-1): Seculin; Ponsi, Zaro, Cauz; Oukhadda (46′ Magnino), Gerli, Battistella (46′ Santoro), Corrado (91′ Bozhanaj); Abiuso, Palumbo; Gliozzi (24′ Manconi). Allenatore: Bianco

Cremonese (3-5-2): Jungdal, Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia (68′ Ghiglione), Pickel (68′ Abrego), Castagnetti (80′ Majer), Johnsen, Sernicola; Falletti (62′ Vazquez), Coda (80′ Ciofani). Allenatore: Stroppa

Marcatori: 95′ Bianchetti

Arbitro: Marcenaro

Ammoniti: Battistella, Oukhadda, Bianchetti, Ponsi e Santoro

Espulsi: 84′ Johnsen