Video Gol Highlights Milan-Udinese 1-1: sintesi 03-03-2021

Video Gol e Highlights di Milan-Udinese 1-1: la bella vittoria di domenica sera viene vanificata dal clamoroso pareggio interno contro i friulani, che rimette in discussione la classifica e regala lo scudetto, ormai molto probabile, all’Inter.

Gli ospiti passano in vantaggio con Becao al 68° e vengono riacciuffati solo al 97° da un penalty trasformato da Kessié.

Sintesi di Milan-Udinese 1-1

Succede pochissimo in un primo tempo bloccato, ruvido e spigoloso con moltissimi falli. I friulani impostano una partita fatta di chiusure e ripartenze, ma riescono solo le prime perché anche i meneghini sono attenti e concentrati dietro e in mediana.

Le occasioni si contano con le dita e una mano è più che sufficiente: al 19° il primo pericolo lo crea Diaz con un destro a giro dal limite ben bloccato da Musso.

Gli altri due brividi arrivano nel finale di tempo e sono ben più grandi: al 38° Leao approfitta di un paio di rimpalli e prova un’acrobazia che Musso intercetta e un giro di lancette dopo è ancora il portiere argentino a fermare un tocco di punta di Castillejo, ben introdottosi in area.

Non c’è molto altro da dire per questo primo tempo, che si conclude dopo due minuti di recupero con il risultato in perfetto equilibrio.

La ripresa si apre con un errore gravissimo di Hernandez che sbaglia la misura del retropassaggio e lancia verso la porta Pereyra, il cui cross impattato di testa da Nestorovski non è vincente solo grazie al salvataggio sulla linea di Romagnoli.

Sale poi nuovamente in cattedra Musso, autore di altri due interventi decisivi su un tiro dal limite di Meité e su una zuccata di Kessié un minuto dopo. Meno difficile, infine, la parata su un tiro da fuori di Castillejo al 59°.

Al 65° De Paul manca il bersaglio sfruttando un altro errore di Hernandez e al 68° si rifà con il corner che Becao trasforma involontariamente in gol con un colpo di testa che voleva essere una sponda per Nestorovski. Decisivo anche l’errore di Donnarumma, che si lascia sfuggire il pallone.

Il Milan cerca di pareggiare subito, ma i friulani si chiudono e passare diventa difficilissimo. Leao manca la porta al 79° con un colpo di testa e Calabria si fa murare dalla difesa per due volte consecutive.

L’ultimo assedio è quello buono: un folle tocco di mano Stryger Larsen sul cross di Rebic manda Kessié sul dischetto per il consueto perfetto tiro di Kessié che spiazza Musso. Siamo al 97° e sul match cala il sipario.

Highlights e Video Gol di Milan-Udinese 1-1

Tabellino di Milan-Udinese 1-1

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Kalulu (63′ Calabria), Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Tonali (46′ Meité); Castillejo (76′ Saelemaekers), Diaz (63′ Hauge), Rebic; Leao. Allenatore: Pioli

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Arslan (71′ Walace), Makengo (56′ Llorente); Zeegelaar (71′ Stryger Larsen); Pereyra (82′ Samir); Nestorovski. Allenatore: Gotti

Marcatori: 68′ Becao e 97′ rig. Kessié

Arbitro: Massa

Ammoniti: Rebic, Hernandez, Zeegelaar, Romagnoli e Kessié

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS