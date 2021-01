Video Gol Highlights Milan-Torino 2-0: Sintesi 9-1-2021

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Milan-Torino 2-0, 17° Giornata Serie A: la sblocca Leao, raddoppia Kessie su rigore, Rodriguez colpisce una traversa

Il Milan batte il Torino allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, conosciuto anche come Stadio San Siro, nel terzo ed ultimo anticipo della diciassettesima giornata di Serie A.

I rossoneri tornano alla vittoria dopo la prima sconfitta stagione di solo tre giorni fa, confermandosi in testa alla classifica nonostante i tanti infortuni ed indisponibili e aumentando il vantaggio sulla seconda in classifica, momentaneamente di quattro punti.

I granata si fermano dopo quattro risultati utili consecutivi, rimanendo al penultimo posto in classifica, in piena zona retrocessione.

La sintesi di Milan-Torino 2-0

E’ una partita molto bella nel primo tempo, disputata su ritmi non troppo intensi. Sin da subito si tratta di un monologo dei padroni di casa, che in fase di possesso sono bravi a far girare la palla con la giusta velocità e pressano in maniera asfissiante gli ospiti, che non riescono proprio ad arrivare oltre il centrocampo.

Ci provano subito Tonali e Hernandez, ma Sirigu si fa trovare pronto su conclusioni non proprio irreprensibili.

Al 25′ minuto i padroni di casa sbloccano la partita con Leao, che completa una bellissima azione di Hernandez, bravo a saltare due giocatori e servire Diaz, che di prima manda in porta il portoghese, cinico sotto porta.

Gli ospiti non riescono a reagire, vanno in completa balia dei padroni di casa, che gestiscono molto bene il momento continuando ad attaccare.

E, infatti, dopo un sinistro a volo di Rodriguez, al 36′ minuto i padroni di casa segnano il gol del raddoppio con Kessie, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Belotti su Diaz.

Solo dopo il secondo gol, finalmente gli ospiti iniziano a reagire, alzano il baricentro e colpiscono una traversa con il calcio di punizione di Rodriguez, ma nel finale Sirigu salva il passivo risultando decisivo su Kessie, poco cinico al termine di un bel contropiede di Leao.

Calano sensibilmente i ritmi della partita nel secondo tempo, visto che i padroni di casa preferiscono gestire il risultato facendo possesso palla, mentre gli ospiti non hanno molte idee in attacco.

Di fatto non succede praticamente nulla, se non negli ultimi minuti, quando Donnarumma salva la porta inviolata con una parata pazzesca sul tiro di Segre, deviato da un compagno.

Video Gol Highlights di Milan-Torino 2-0

Il tabellino di Milan-Torino 2-0

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma 6,5; Calabria 6,5, Kjaer 6,5, Romagnoli 6, Hernandez 6,5; Kessie 7, Tonali 5,5 (9′ st Dalot 5,5); Castillejo 6, Diaz 7 (15′ st Calhanoglu 6), Hauge 5,5 (40′ st Maldini sv); Leao 6,5 (40′ st Ibrahimovic sv). A disp.: Tatarusanu, A. Donnarumma, Conti, Duarte, Kalulu, Musacchio, Frigerio, Colombo. All.: Pioli 6,5.

Torino (3-5-2): Sirigu 6; Izzo 5 (19′ st Zaza 5), Lyanco 5, Bremer 5,5; Singo 6,5, Lukic 5,5, Rincon 6 (31′ st Segre 6), Gojak 5 (1′ st Linetty 5), Rodriguez 6 (19′ st Murru 5,5); Verdi 5,5, Belotti 5,5 (40′ st Bonazzoli sv). A disp.: Milinkovic-Savic, Rosati, Buongiorno, Nkoulou, Baselli, Vojvoda, Ansaldi. All.: Giampaolo 5,5.

Arbitro: Maresca

Marcatori: 25′ Leao, 36′ rig. Kessie

Ammoniti: Diaz, Romagnoli, Tonali, Dalot, Leao, Calabria (M); Rincon, Lukic, Segre (T)

Espulsi: nessuno

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS