Video Gol Highlights Milan-Torino 1-0: sintesi 26-10-2021

Video Gol Highlights di Milan-Torino 1-0: stanchi e poco in palla, i rossoneri vincono soffrendo contro un avversario mai domo.

Giroud mette il pallone in rete dopo un quarto d’ora concretizzando, di fatto, una delle sole due occasioni avute dal Milan.

Il Milan torna in vetta da solo con 28 punti in attesa del Napoli, mentre il Torino resta 13° con 11 punti.

La Sintesi di Milan-Torino 1-0

Non bello, anzi, ma efficace: così si può riassumere il primo tempo del Milan, che parte abbastanza male, subisce le iniziative, sterili in realtà, del Torino, ma al 14°, alla prima occasione utile, va in vantaggio: un corner di Tonali prolungato da Krunic giunge sul piede di Giroud, che devia facilmente in rete.

I granata non fanno praticamente nulla e nemmeno il Milan, preferendo attendere le altrui iniziative. Il copione è e rimarrà tale fin quasi alla chiusura della prima frazione, che i rossoneri stavano chiudendo sul 2-0 per un colpo di testa di Krunic fuori di un soffio sugli sviluppi di un altro calcio piazzato di Tonali.

Il secondo tempo è terribile come il primo, quasi del tutto privo di emozioni. Un paio di occasioni, però, sono da segnalare e sono di marca granata: al 55° Belotti entra in area e conclude malissimo ciccando la sfera e al 76° Tatarusanu è strepitoso su Sanabria, servito da Praet, che cerca l’angolino e per poco non lo trova.

Al minuto 85° c’è una grande chance per Praet, che cerca la porta e trova la parte della traversa grazie anche alla deviazione di Tomori.

Il finale vede il Torino ancora in avanti e ancora vicino al gol al 95°, ultimo dei minuti di recupero concessi, su una mischia scatenatasi nell’area rossonera e con i giocatori ospiti che non riescono a colpire nonostante la sfera sia nei pressi della porta. La partita finisce qui.

Il Video Gol Highlights di Milan-Torino 1-0:

Il Tabellino di Milan-Torino 1-0

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli (46′ Kjaer), Kalulu (46′ Hernandez); Kessié, Tonali (65′ Bakayoko); Saelemaekers, Krunic (66′ Bennacer), Leao; Giroud (86′ Ibrahimovic). Allenatore: Pioli

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno (46′ Rodriguez); Singo (75′ Vojvoda), Lukic, Pobega, Aina (80′ Zaza); Linetty (55′ Praet), Brekalo; Belotti (55′ Sanabria). Allenatore: Juric

Marcatori: 14′ Giroud

Arbitro: Aureliano

Ammoniti: Buongiorno, Romagnoli, Singo, Kalulu, Pobega e Bakayoko

