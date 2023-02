Video Gol Highlights Milan-Torino 1-0: sintesi 10-02-2023

Highlights e Video Gol Milan-Torino 1-0: i rossoneri tornano al solito modulo e, certamente non guariti e con ancora troppe difficoltà, vincono di misura grazie ad una partita in crescendo.

Giroud consegna i tre punti al Milan con un bel colpo di testa quasi a metà ripresa.

I rossoneri vanno momentaneamente al 3° posto con 41 punti, mentre il Torino resta 7° con 30.

La Sintesi di Milan-Torino 1-0

In un primo tempo orribilmente condotto dai padroni di casa, mentalmente ingolfati e ormai incapaci di reagire da un mese, c’è molto da dire sugli ospiti che si chiudono e si aprono a seconda delle necessità, senza usare il solito pressing, ma rendendosi pericolosi in più d’una circostanza.

Tre le occasioni costruite dai ragazzi di Juric: al 18° Schuurs manca di poco la porta di testa su azione d’angolo, al 22° Tatarusanu compie un grande intervento su Sanabria fresco di rimpallo e, infine, Kjaer scivola al 37° mettendo ancora Sanabria a tu per tu con il portiere rumeno, nuovamente eccellente.

Il Milan non c’è, non tira in porta nemmeno stasera, e chissà quando tornerà; nel frattempo, c’è l’intervallo per provare a trovare un appiglio.

Tra il 54° e il 57° Milinkovic-Savic è due volte protagonista, prima anticipando Leao ben servito da Giroud e poi fermando un tiro a colpo sicuro del francese. Tra queste due chance per i rossoneri, ve n’è una per il Torino, un tiro potente di Singo che Tatarusanu sventa con un altro ottimo intervento.

E’ un Milan finalmente propositivo e la rete arriva al 62°: l’asse Hernandez-Giroud è nuovamente in affari con il cross del primo per lo splendido colpo di testa del secondo su cui il portiere granata nulla può.

Dopo un colpo di testa di poco fuori di Karamoh, al 77° il Milan si divora il raddoppio: dopo un ottimo contropiede, Hernandez calcia a lato da pochi metri gettando via l’illuminante passaggio smarcante di Leao.

Nel finale non accade nulla e, dopo cinque minuti di recupero, l’arbitro Ayroldi fischia la fine.

Highlights e Video Gol di Milan-Torino 1-0

Il Tabellino di Milan-Torino 1-0

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer (70′ Gabbia), Thiaw, Hernandez; Tonali (89′ Pobega), Krunic; Saelemaekers (89′ Calabria), Diaz (69′ De Ketelaere), Leao; Giroud (89′ Origi). Allenatore: Pioli

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji (81′ Gravillon), Schuurs, Buongiorno (58′ Vojvoda); Singo, Adopo (69′ Karamoh), Gineitis (46′ Linetty), Rodriguez; Vlasic (81′ Radonjic), Miranchuk; Sanabria. Allenatore: Juric

Marcatori: 62′ Giroud

Arbitro: Ayroldi

Ammoniti: Gineitis, Kjaer, Buongiorno, Schuurs e Radonjic