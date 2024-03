Video Gol Highlights Milan-Slavia Praga 4-2: sintesi 07-03-2024

Video Gol e Highlights Milan-Slavia Praga 4-2: la vittoria arriva, ma poteva essere più rotonda e netta con una miglior gestione in certi frangenti stante anche la superiorità numerica goduta per oltre un’ora. E’ comunque un buon viatico per il ritorno a Praga tra sette giorni.

Giroud apre le marcature, Doudera pareggia subito e, nel finale di primo tempo, ecco l’uno-due piazzato da Reijnders e Loftus-Cheek. Nella ripresa Schranz accorcia e, infine, Pulisic sigla il definitivo 4-2.

La Sintesi di Milan-Slavia Praga 4-2

Il Milan fa la partita come da previsioni e con calma gestisce la gara sin dalle battute iniziali creando anche alcuni interessanti occasioni, una potenziale quale una punizione dalla trequarti solo sfiorata di testa da Giroud e parata dal portiere ceco e l’altra, ancora da piazzato, con Florenzi che dal limite sfiora la traversa.

Man mano che passano i minuti, tuttavia, gli ospiti prendono coraggio: al 12° Diouf liscia un cross dalla destra di Dorley nel tentativo di calciare al volo da posizione buona seppur complessa e al 15° Doudera riesce a penetrare ed entrare in area per poi calciare malamente con il destro.

Al minuto 26 Pulisic viene abbattuto dall’esordiente Diouf con un intervento in scivolata molto pericoloso che viene punito con il rosso diretto e i frutti della superiorità numerica vengono colti otto minuti dopo: Leao crossa dalla destra, a metà tra tiro a giro e traversone, e Giroud si piega impattando impeccabilmente il pallone di testa da pochi metri.

Pare tutto molto promettente per il Milan, ma un calo di tensione favorisce i praghesi, che conquistano un corner grazie a un errore di Gabbia e al 36° pareggiano con un meraviglioso tiro al volo di Doudera, scaturito da detto tiro dalla bandierina, che beffa Maignan dal limite dell’area.

I rossoneri non ci stanno e gli ospiti negli ultimi minuti del primo tempo vengono letteralmente assediati nella propria area fino a capitolare a colpi di calcio d’angolo di Florenzi, protagonista nei minuti conclusivi: dopo un miracolo di Stanek su una zuccata di Gabbia, il terzino trova Reijnders, il quele è pronto a riportare avanti il Milan al 44° con un bel destro malefico da fuori area, e poi pesca la testa di Loftus-Cheek per il tris che chiude il parziale.

I rossoneri tornano in campo con Calabria al posto di Florenzi, migliore in campo ma ammonito quasi subito e costretto a saltare la trasferta di Praga, e con Tomori in luogo di Gabbia.

Cambiano alcuni interpreti e non l’andamento impresso da chi è in vantaggio, tanto da sfiorare ben presto il quarto gol con un diagonale di prima intenzione di Leao terminato a lato di poco.

Sembra che il Milan si accontenti del 3-1 ed è un errore: come in occasione del primo gol, lo Slavia Praga raddoppia da da cross su calcio piazzato di Provod con il nuovo entrato Schranz, che, lasciato solo da Hernandez, è bravissimo a insaccare con un potente destro in diagonale.

Malgrado l’uomo in meno, i praghesi iniziano a giocare meglio dei meneghini e a farsi sempre più minacciosi complici anche gli errori in fase d’impostazione di questi ultimi, uno dei quali per poco non permette a Schranz prima e a Masopust poi di cercare la conclusione venendo provvidenzialmente murati da Calabria.

Al minuto 84 uno dei rari acuti di Leao, che non cerca di sfondare bensì serve Jovic, che calcia subito e sfiora il palo; subito dopo, il portoghese inventa finalmente un’azione delle sue, sgomma, entra in area piccola e con un tocco sotto batte Stanek. La rete è però di Pulisic, che tocca la sfera proprio sulla linea. La partita termina praticamente qui.

Highlights e Video Gol di Milan-Slavia Praga 4-2

Il Tabellino di Milan-Slavia Praga 4-2

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (46′ Calabria), Kjaer, Gabbia (46′ Tomori), Hernandez; Adli, Reijnders (80′ Bennacer); Pulisic, Loftus-Cheek (65′ Jovic), Leao; Giroud (80′ Okafor). Allenatore: Pioli

Slavia Praga (4-2-3-1): Stanek; Vlcek, Holes, Zima, Diouf; Masopust (87′ Tomic), Dorley; Doudera (87′ Wallem), Provod (83′ Jurecka), Zmrzly (83′ Boril); Chtyil (61′ Schranz). Allenatore: Trpisovsky

Marcatori: 34′ Giroud, 36′ Doudera, 44′ Reijnders, 46′ pt Loftus-Cheek, 65′ Schranz e 85′ Pulisic

Arbitro: Eyisoy

Ammoniti: Florenzi e Calabria

Espulsi: 26′ Diouf