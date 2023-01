Video Gol Highlights Milan-Sassuolo 2-5: sintesi 29-01-2023

Video Gol e Highlights di Milan-Sassuolo 2-5: il 2023 da incubo continua contro la bestia nera dei rossoneri, ancora vittoriosi a “San Siro” e con un risultato che non ammette repliche. Urgono decisioni irrevocabili.

Dopo mezz’ora il Sassuolo è già avanti per 3-1 grazie ai gol di Defrel, Frattesi e Berardi, appena attenuati dal momentaneo 1-2 di Giroud. Nella ripresa Laurentié conquista e trasforma il rigore dell’1-4 e Matheus Henrique firma il quinto gol. Inutile la bella rete di Origi.

Il Milan è momentaneamente 3° con 37 punti, ma potrebbe subire vari sorpassi in classifica. Non ci sono buoni segnali in vista del derby di giorno 5 febbraio.

La Sintesi di Milan-Sassuolo 2-5

L’inizio del Milan è incoraggiante, c’è anche un gol in acrobazia di Giroud annullato per un offside di millimetri, ma il Sassuolo sale ben presto in cattedra e, dopo una parata sul primo palo di Tatarusanu su un tiro di Laurentié, i neroverdi passano in vantaggio al 19°: un errore in costruzione da il là al contropiede rifinito da Berardi con un cross basso messo in rete da Defrel.

Tre minuti dopo, arriva lo 0-2 con Frattesi: è ancora Berardi a servire l’assist per la mezzala, che si gira in area e conclude sul palo dell’estremo difensore di casa, stavolta andato a vuoto.

Al 24° Giroud si riscatta e riapre la partita con uno splendido stacco di testa su preciso cross dalla destra di Calabria, ma alla mezz’ora l’ennesima bambola generale su corner regala allo stesso Berardi il gol dell’1-3: su cross di Traoré l’esterno segna di testa approfittando della mancata uscita del disastroso Tatarusanu e dei difensori fermi come d’abitudine.

La reazione rossonera è rabbiosa e produce tre buone occasioni: al 33° Rebic riceve palla da Giroud e calcia male con il destro da buona posizione, due minuti dopo il croato non arriva su un cross di Saelemaekers aggiustato dalla punta francese e, infine, nel primo dei quattro minuti di recupero, sempre Rebic spreca tutto calciando ancora malissimo su ennesima sponda di Giroud. Il primo temo finisce tra i fischi.

Anche la ripresa inizia malissimo per i padroni di casa, nuovamente colpiti stavolta su rigore assegnato per fallo di Calabria su Laurentié: lo stesso francese si incarica del tiro ed angola bene battendo Tatarusanu.

Che per il Milan non sia giornata lo dimostrano il secondo gol annullato dal VAR, a Rebic, per offside, e il pallone spedito in orbita dal croato al 60° da posizione ottimale.

La partita offre poco altro; il Milan non c’è più, ammesso ci sia mai stato, e al 79° arriva anche il quinto gol: Berardi è scatentato sulla destra ed offre a Matheus Henrique un bel pallone che il nuovo entrato mette in rete con un sinistro nemmeno troppo angolato da dentro l’area.

Al minuto 81 un guizzo mitiga, si fa per dire, la severità del punteggio: è un gran gol quello di Origi, che con un’invenzione dal limite dell’area toglie le ragnatele dall’incrocio dei pali. E’ l’ultimo atto di una sfida che finisce dopo sei minuti di recupero.

Highlights e Video Gol di Milan-Sassuolo 2-5

Il Tabellino di Milan-Sassuolo 2-5

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Gabbia, Hernandez; Tonali, Krunic (71′ Pobega); Saelemaekers (71′ Messias), De Ketelaere (46′ Leao), Rebic (71′ Origi); Giroud. Allenatore: Pioli

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Marchizza (46′ Kyriakopoulos), Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi (77′ Thorsvedt), Obiang; Berardi (85′ Ferrari), Traoré, Laurienté (77′ Alvarez ); Defrel (77′ Matheus Henrique). Allenatore: Dionisi

Marcatori: 19′ Defrel, 22′ Frattesi, 24′ Giroud, 30′ Berardi, 47′ rig. Laurienté, 79′ Matheus Henrique e 81′ Origi

Arbitro: Giua

Ammoniti: Berardi, Tonali, Rebic, Calabria, Obiang, Krunic, Kyriakopoulos, Frattesi, Gabbia, Tressoldi, Pobega e Giroud