Video Gol Highlights Milan-Sampdoria 1-0: sintesi 13-02-2022

Video Gol e Highlights di Milan-Sampdoria 1-0: i rossoneri segnano subito e chiudono i doriani nel proprio guscio, impedendo loro di fare la partita che Marco Giampoaolo avrebbe voluto.

La seconda rete non arriva a causa di leziosismi evitabili e delle parate di Falcone, ma l’unico gol firmato da Leao dopo otto minuti è sufficiente a battere un avversario ostruzionista e sconclusionato nel gioco e nella formazione.

Il Milan sale al primo posto con 55 punti portandosi a +1 sull’Inter e a +2 sul Napoli, mentre la Sampdoria resta pericolosamente quintultima con tre sole lunghezze di vantaggio sul Cagliari.

La Sintesi di Milan-Sampdoria 1-0

I primi minuti del match sono i più intensi e, dopo un tiro da buona posizione sprecato da Caputo dopo quattro minuti, all’8° salgono in cattedra Maignan e Leao: il francese lancia lungo dalla porta per il portoghese, che accelera sulla fascia di competenza, si scrolla di dosso Bereszynski e insacca in diagonale con il destro.

Dopo la rete, non accade nulla di importante. Tantissime le interruzioni a causa di vari guai fisici occorsi ad alcuni giocatori blucerchiati e di uno capitato a Leao, ma nessun problema rilevante per loro.

L’occasione per il raddoppio giunge improvvisa al 44°: Messias conclude con un potente sinistro dal limite una bella azione corale, ma Falcone è bravissimo a deviare il tiro in corner. Vengono assegnati poi cinque minuti di recupero, nei quali le due squadre non fanno alcunché e così si va al riposo sull’1-0.

Il ritorno in campo è favorevole ai rossoneri, più volte vicini al raddoppio: al 47° Messias cerca l’angolo lontano, ma il pallone non gira e finisce fuori e poi Colley allontana un pericoloso passaggio di Leao a Giroud.

Dopo un paio di conclusioni insidiose di Candreva, si rivede il Milan, ancora pericolosissimo, al 60°: Rebic e Kessié, appena entrati, dialogano bene e il cross del croato è perfetto per la bella acrobazia di Giroud che, però, non sorprende l’ottimo Falcone.

Il duello tra la punta transalpina e il portiere ospite si rinnova al 70°, stavolta di testa: Giroud stacca perfettamente su un traversone, ma Falcone è ancora bravissimo a deviare la sfera oltre la traversa.

L’estremo difensore doriano è decisamente il migliore in campo e all’82° salva su Rebic. Il Milan non riesce a raddoppiare, cincischia troppo in avanti, ma non soffre e il match si conclude dopo tre minuti di recupero.

Highlights e Video Gol di Milan-Sampdoria 1-0

Il Tabellino di Milan-Samporia 1-0

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Florenzi (89′ Kalulu); Tonali, Bennacer (75′ Krunic); Messias (57′ Saelemaekers), Diaz (57′ Kessié), Leao (57′ Rebic); Giroud. Allenatore: Pioli

Samporia (5-3-2): Falcone; Bereszynski, Magnani, Conti (53′ Vieira), Colley, Murru (53′ Augello); Candreva (85′ Sabiri), Rincon (73′ Quagliarella), Thorsby (53′ Ekdal); Sensi, Caputo. Allenatore: Giampaolo

Marcatori: 8′ Leao

Arbitro: Chiffi

Ammoniti: Rincon, Diaz, Romagnoli e Bennacer

