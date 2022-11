Video Gol Highlights Milan-Salisburgo 4-0: sintesi 02-11-2022

Video Gol e Highlights di Milan-Salisburgo 4-0: vittoria netta, due legni, una rete annullata, un gol da calcio d’angolo ed era ora, un Giroud bello di notte e un Krunic sempre più affidabile, queste le note positive della serata che certifica il ritorno dei rossoneri negli ottavi di finale del torneo dopo ben nove anni (il 7 novembre alle 12 conosceremo l’avversario). Troppi errori, però, in fasi ancora delicate del match, sull’1-0, anche se privi di conseguenze.

Giroud firma una doppietta come sa fare lui, inframmezzata dall’assist per il momentaneo 2-0 di Krunic; Messias chiude il tabellino in pieno recupero, sempre su invito di Giroud. Così il Milan vince e ottiene il secondo posto alle spalle del Chelsea. Il Salisburgo accede, invece, agli spareggi di Europa League, mentre la Dinamo Zagabria abbandona l’Europa.

La Sintesi di Milan-Salisburgo 4-0

Il Milan parte bene e colpisce subito un palo con Hernandez dopo tre minuti. La difesa rossonera fa e disfa, pare favorire gli austriaci per larghi tratti con errori madornali in uscita e possesso.

Kjaergaard è il più pronto ad usufruirne mettendo spesso scompiglio, ma agli errori di Kjaer rimediano Kalulu e soprattutto Tomori con un intervento prodigioso che ferma il tiro del quasi omonimo del filosofo danese.

Ad ogni modo, i rossoneri passano in vantaggio al 14°: non si sa per quale prodigio, un perfetto corner di Tonali arriva sulla testa di Giroud e s’infila in rete senza che il transaplino salti.

Dovendo vincere per passare il turno, il Salisburgo cerca di offendere il più possibile e la difesa di casa si distrae troppo spesso, specie sulla propria fascia destra, e così i pericoli maggiori giungono da lì: Adamu grazia Tatarusanu calciando tra le sue braccia al 17°.

Tra tanti errori, anche il gol del 2-0 annullato per offside: Giroud segna ancora rbadendo in rete un tiro di Hernandez mal respinto da Kohn, ma un ginocchio della punta era oltre. Niente raddoppio.

Ci sono anche altri tiri in porta, non pericolosi, e un intervento del VAR per un possibile fallo di Kalulu su Okafor dal quale si vede come il francese, rischiando, prenda solo il pallone e non l’elvetico contendente.

Occasioni per tutti nei minuti conclusivi del primo tempo: al 38° è bravo Tatarusanu su una botta di Sucic pericolosa, per quanto centrale, ed al 40° la difesa salisburghese ferma murandolo il tentativo di Leao, partito in velocità su invito di un Kjaer stavolta bravo in recupero.

Proprio in chiusura di frazione gli ospiti sfiorano nuovamente l’1-1: il portiere rossonero si oppone con un gran gesto tecnico alla pericolosa girata di Adamu su cross di Kjaergaard sulla corsia sinistra, la più battuta dagli austriaci in tutti i quarantacinque minuti. Si va al riposo dopo quest’occasione.

La partita dev’essere chiusa quanto prima, il Milan lo sa, e il 2-0 giunge repentino all’alba della ripresa: Rebic propone un bel cross da destra che Giroud corregge per la testa dell’accorrente Krunic, che da centro area fredda Kohn con una bella capocciata.

La partita è adesso in discesa e, pur sbagliando ancora nel passaggio, il Milan controlla agevolmente la situazione e va a siglare il tris al 57°: è ancora Giroud a spedire la palla in rete, questa volta sfruttando un pallone offerto da Leao dopo una laboriosa azione personale in cui il portoghese ha portato a passeggio gli avversari prima di crossare.

La partita, virtualmente, è pressoché conclusa e il Milan può iniziare a divertirsi. Da notare la voglia di gol di Leao, che al 66° coglie la traversa con una sassata.

Negli oltre venticinque minuti seguenti non succede quasi nulla, ci sono cambi, baci e abbracci per il traguardo fondamentale raggiunto e anche il poker ad opera di Messias, che al 91° batte Kohn con un bel sinistro a giro dopo una veloce ripartenza rifinita ancora da Giroud.

Highlights e Video Gol di Milan-Salisburgo 4-0

Il Tabellino di Milan-Salisburgo 4-0

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu – Kalulu (86′ Gabbia), Kjaer, Tomori, Hernandez (78′ Ballo-Touré)- Tonali, Bennacer (69′ Pobega)- Rebic, Krunic (78′ De Ketelaere), Leao (69′ Messias)- Giroud. Allenatore: Pioli

Salisburgo (4-3-1-2): Kohn – Dedic, Solet (46′ Bernardo), Pavlovic, Wober (77′ Ulmer)- Seiwald, Gourna-Douath (64′ Kameri), Kjaergaard – Sucic – Adamu (61′ Sesko), Okafor (77′ Koita). Allenatore: Jaissle

Marcatori: 14′ 57′ Giroud, 46′ Krunic e 91′ Messias

Arbitro: Lahoz

Ammoniti: Okafor e Gourna-Douath