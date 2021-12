Video Gol Highlights Milan-Napoli 0-1: sintesi 19-12-2021

Video Gol e Highlights di Milan-Napoli 0-1: gli azzurri espugnano il “Meazza”, ma il pareggio sarebbe stato più giusto.

A decidere il match è un gol di Elmas dopo pochi minuti.

Il Milan viene agganciato al 2° posto dal Napoli e ora le due squadre sono dietro l’Inter, da oggi campione d’inverno, a quota 39 punti contro i 43 dei nerazzurri.

La Sintesi di Milan-Napoli 0-1

La partita inizia malissimo per i rossoneri, già sotto dopo cinque minuti: Elmas sfugge a Tonali e stacca sul corner di Zielinski beffando Maignan.

Il Milan soffre e rischia di capitolare ancora già dopo appena quattro minuti per mano di Anguissa, che non riesce a deviare un pallone in piena area.

Al 18° si vede per la prima volta Ibrahimovic: lo svedese cerca il secondo palo sul bel cross di Ballo-Touré, ma sfiora soltanto il palo.

L’assenza di precisione da parte di entrambe fa sì che le occasioni siano sporadiche, come anche azioni ben costruite, tuttavia le soluzioni personali sono quelle più pericolose e al 34° Florenzi manca di pochissimo il bersaglio con un sinistro al volo da fuori area.

Non accade altro nel corso del primo tempo e si va al riposo senza alcun secondo di recupero.

La seconda frazione inizia con un’occasione d’oro per il Milan, un tiro di Ibrahimovic diretto nel sette che Ospina respinge con un intervento strepitoso.

Altrettanto strepitoso è Tomori a sventare due volte il possibile raddoppio dei partenopei: al 52° ferma Petagna pronto a concludere dopo un contropiede e al 61° anticipa ancora Petagna su un traversone di Lozano.

Al 69° anche Messias ha una grande chance: il brasiliano prova il sinistro da fuori area sfiorando l’incrocio. Al 74° ci prova anche il nuovo entrato Giroud, che colpisce male e manda alto il cross dell’altro subentrato Saelemaekers. Al 77° conclude alto anche Petagna.

Al minuto 84 Ibrahimovic manca il controllo in area e sfuma la possibilità di trafiggere Ospina da pochi metri. Nel finale, al 90°, il Milan ottiene il meritato pareggio con Kessié bravo a risolvere di prepotenza una mischia in area, ma il gol viene annullato per offside. E’ l’ultima emozione di una partita senza altre emozioni malgrado il corposo recupero di sei minuti.

Il Tabellino di Milan-Napoli 0-1

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (86′ Kalulu), Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Tonali (78′ Bennacer), Kessié; Messias (78′ Castillejo), Diaz (63′ Giroud), Krunic (63′ Saelemaekers); Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Anguissa, Demme (54′ Lobotka); Lozano (77′ Politano), Zielinski (77′ Ounas), Elmas (86′ Ghoulam); Petagna (78′ Mertens). Allenatore: Spalletti

Marcatori: 5′ Elmas

Arbitro: Massa

Ammoniti: Di Lorenzo e Malcuit

