Video Gol Highlights Milan-Juventus 0-0: sintesi 23-11-2024

Highlights e Video Gol di Milan-Juventus 0-0, 13° giornata Serie A: termina a reti bianche una partita bruttissima e pressoché avara di occasioni, a voler essere buoni.

La Juventus va a 25 punti e manca la chance di salire in seconda posizione, mentre il Milan sale a 19 e resta 7° a -6 dalle prime e a -9 dall’Inter capolista.

La Sintesi di Milan-Juventus 0-0

Per oltre mezz’ora accade poco e quel poco è creato dai bianconeri, pericolosi al 10° con un tiro sull’esterno della rete di Koopmeiners, oggi schierato punta centrale stante l’assenza di tutti gli attaccanti, e al 23° con un tiro a lato di Yildiz.

Il Milan, seppur all’apparenza avvantaggiato dagli infortuni degli avversari costretti a una formazione sperimentale, non punge e non tira se non al 38° con Gabbia, che non trova la porta di testa su cross di Leao.

Morata, grande ex, non viene servito a dovere e manca qualsivoglia idea, ma non è che la Juventus faccia meglio; l’atteggiamento pare orientato più al contenimento dell’avversario, e ciò vale per entrambe le squadre, che a cercare il gol.

Nel primo e unico minuto di recupero concesso il Milan riesce finalmente a rendersi pericoloso: una palla vagante arriva a Emerson Royal, che di testa manca il bersaglio da dentro l’area. Per il primo tempo è tutto.

Cinque minuti dopo il rientro in campo, è nuovamente la squadra piemontese a rendersi pericolosa con Cambiaso, ma il suo tiro a colpo sicuro è fermato da una provvidenziale scivolata di Thiaw.

I bianconeri continuano a fare la partita senza creare ulteriori pericoli, mentre i rossoneri stanno a guardare. Tolta la chance per i bianconeri di cui sopra, il secondo parziale è un attentato alla pazienza dei tifosi con squadre che si trascinano in campo senza provare mezzo tiro e quei rari tentativi sono inguardabili.

Dopo tre minuti di recupero, l’arbitro fischia tre volte ponendo termine al supplizio.

Video Gol e Highlights di Milan-Juventus 0-0

Il Tabellino di Milan-Juventus 0-0

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal (84′ Calabria), Thiaw, Gabbia (84′ Pavlovic), Hernandez; Reijnders, Fofana; Musah (84′ Chukwueze), Loftus-Cheek (70′ Pulisic), Leao; Morata. Allenatore: Fonseca

Juventus (4-1-4-1): Di Gregorio; Savona (91′ Danilo), Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli; Conceicao (80′ Weah), McKennie (80′ Fagioli), Thuram, Yildiz (91′ Mbangula); Koopmeiners. Allenatore: Thiago Motta

Marcatori:

Arbitro: Chiffi

Ammoniti: Leao, Gatti, Emerson Royal, Fofana e Locatelli

Espulsi:

Note:

