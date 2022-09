Video Gol Highlights Milan-Inter 3-2: sintesi 03-09-2022

Video Gol e Highlights di Milan-Inter 3-2: i rossoneri vincono il primo derby con Gerry Cardinale al comando del club, nonché il primo “in casa” dopo quasi sette anni. Lo spettacolo offerto è favoloso, degno della storia del derby.

Il match si divide in tre tronconi: il primo equilibratissimo fino al gol di Brozovic, il secondo totalmente a favore del Milan dal pareggio di Leao al tris ancora del portoghese, che assiste anche Giiroud in occasione del 2-1, e infine il terzo totalmente interista, dal 3-2 di Dzeko fino al triplice fischio, con tante chance per il pareggio.

La Sintesi di Milan-Inter 3-2

Dopo una fase equilibrata e con sporadici squilli, ad esempio un tiro di Leao deviato da Handanovic, al 21° il derby si sblocca grazie a Brozovic: il croato finalizza una bella manovra iniziata a centrocampo da Martinez e rifinita da Correa, ma è evidente l’errore dei centrali rossoneri, che lasciano una voragine per Brozovic, che si presenta a Maignan e lo batte con il destro.

Il Milan non si perde d’animo e inizia a giocare bene, anzi benissimo, pareggiando dopo sette minuti: Calhanoglu sbaglia un passaggio sulla trequarti e Tonali intercetta servendo in area Leao, bravissimo a concludere con un favoloso sinistro angolato e da posizione non proprio ottimale che Handanovic tocca vanamente.

Da questo momento i rossoneri dominano e sfiorano ripetutamente il 2-1. Al 31° Giroud con il sinistro calcia a lato, poi Hernandez sfiora la traversa e al 35° Tonali, dopo l’ennesimo pallone recuperato, scambia con Giroud, e dal limite calcia debolmente graziando Handanovic.

Al 37° sfiora laa rete anche De Ketelaere, che svetta sul corner di Bennacer e manca il bersaglio di poco; a fine primo tempo è finalmente l’Inter a farsi vedere sfruttando un errore del playmaker algerino, ma Tomori è sublime in tackle nel fermare il tiro di Martinez. Finisce così il primo tempo, dopo un minuto di recupero.

L’inizio della ripresa è di marca milanista: Hernandez di testa sfora immediatamente il palo staccando su una punizione di Tonali e al 54° Giroud si gira nuovamente confermandosi uomo-derby: il transalpino, ben piazzato in area sul primo palo, raccoglie l’invito di Leao e con un diagonale sporco beffa Handanovic.

L’Inter non è pervenuta e i rossoneri ne approfittano trovando il 3-1 dopo soli sei minuti: Leao è semplicemente incontenibile e, su sponda di Giroud, entra in area passando attraverso la difesa avversaria e concludendo sul palo lontano trovando l’angolino.

Se i cambi di Inzaghi l’anno scorso si rivelarono deleteri, quelli di questo derby, invece, sono azzeccati: entrato in campo da pochissimo, infatti, Dzeko riapre il match al 67° scaraventando in rete un cross basso di Darmian dalla fascia sinistra.

L’Inter riprende fiducia e al 70° Maignan è bravissimo su un colpo di testa di Martinez e successivamente anche sulle conclusioni di Dzeko e Calhanoglu.

Il Milan soffre un avversario sempre più arrembante e deve chiudersi limitandosi al contropiede; i nerazzurri cercano Dzeko con lanci lunghi, ma inutilmente e così l’ultima loro chance è un tiro a fil di palo di Mikhtaryan. I padroni di casa, si fa per dire, invece, si divorano il quarto gol in contropiede al 95° con Origi. E’ l’ultimo atto.

Highlights e Video Gol di Milan-Inter 3-2

Il Tabellino di Milan-Inter 3-2

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria (83′ Kjaer), Tomori, Kalulu, Hernandez; Tonali (83′ Pobega), Bennacer; Messias (72′ Saelemaekers), De Ketelaere (63′ Diaz), Leao; Giroud (72′ Origi). Allenatore: Pioli

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij (84′ D’Ambrosio), Bastoni (64′ Dimarco); Dumfries, Barella (64′ Mkhitaryan), Brozovic, Calhanoglu, Darmian (84′ Gosens); Correa (64′ Dzeko), Martinez. Allenatore: Inzaghi

Marcatori: 21′ Brozovic, 28′ e 60′ Leao, 54′ Giroud e 67′ Dzeko

Arbitro: Chiffi

Ammoniti: Hrnandez, Dumfires, Giroud, Brozovic, De Ketelaere, Tonali e Leao