Video gol highlights Milan-Inter 0-3: sintesi 21-02-2021

Il risultato, la sintesi e il video gol highlights di Milan-Inter 0-3, 23° giornata Serie A: arriva la sconfitta più dolorosa dell’anno per i rossoneri, giunta più per demeriti proprio che per meriti altrui e grazie anche ad una serie di parate importanti di Handanovic sullo 0-1. L’Inter resta in vetta e va a +4 sul Milan, che sembra scarico fisicamente e mentalmente. I gol sono di Martinez (doppietta) e Lukaku.

La sintesi di Milan-Inter 0-3, 23° giornata Serie A

L’Inter parte meglio e al 5° è già in vantaggio grazie a Martinez: l’azione si sviluppa sulla destra e vede Hakimi lanciare Lukaku e quest’ultimo crossare sul secondo palo per l’argentino, che in totale libertà insacca di testa.

Al 15° i rossoneri escono dal loro guscio e mettono qualche brivido ad Handanovic, che deve tuffarsi in maniera plateale per parare un colpo di tacco, o meglio di karate, di Ibrahimovic.

La partita entra in una fase di equilibrio, con i nerazzurri che palleggiano e ripartono in contropiede e il Milan che cerca spazi e sfiora il pareggio al 33° con un destro di controbalzo di Hernandez che esce di pochissimo. Tre minuti dopo, Martinez si divora il raddoppio mettendo a lato un tiro di Perisic respinto da Donnarumma.

Al 38° ci prova ancora Ibrahimovic, ma il suo tiro al volo è parato a terra dall’estremo difensore sloveno: al 44° Calhanoglu rinuncia a tirare da dentro l’area e serve Rebic, che però non arriva sul pallone.

Al 45°, infine, l’Inter sfiora ancora il 2-0: una precisa punizione di Eriksen arriva sulla testa di Skriniar, che manda alto di pochissimo. Il primo tempo finisce così.

Il Milan è deciso a pareggiare e colleziona tre enormi palle gol in due minuti minuti, ma Handanovic è decisivo su due colpi di testa ravvicinati di Ibrahimovic e poi su un sinistro di Tonali.

I nerazzurri si scuotono in qualche modo e trovano il raddoppio al 57° ancora con Martinez, che deposita in rete da due passi un traversone basso di Perisic, ben innescato sulla sinistra da Eriksen a sua volta attivato da Hakimi.

Il raddoppio taglia le gambe ai rossoneri e l’Inter ne approfitta triplicando al 66° con un’azione personale di Lukaku, che si invola verso Donnarumma e lo batte con un tiro sul primo palo.

La terza rete è quella definitiva: il Milan non ha la forza mentale di reagire e l’Inter si limita a gestire il pallone; solo nel finale la squadra di Pioli riesce a tornare al tiro con Rebic e Meité, ma Handanovic si salva. La sfida termina dopo tre minuti di recupero.

Il video gol highlights di Milan-Inter 0-3, 23° giornata Serie A

Il tabellino di Milan-Inter 0-3, 23° giornata Serie A

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali (67′ Meité), Kessié; Saelemaekers (67′ Leao), Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic (75′ Castillejo). Allenatore: Pioli

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi (83′ Young), Barella (86′ Vidal), Brozovic, Eriksen (78′ Gagliardini), Perisic (78′ Darmian); Lukaku, Martinez (78′ Sanchez). Allenatore: Conte

Marcatori: 5′ e 57′ Martinez e 66′ Lukaku

Arbitro: Doveri

Ammoniti: Kjaer, Hakimi e Saelemaekers

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS