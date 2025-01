Video Gol Highlights Milan-Cagliari 1-1: sintesi 11-01-2025

Il Risultato di Milan-Cagliari 1-1, 20° giornata Serie A: con un solo tempo giocato, anche stasera, i rossoneri deludono per l’ennesima volta in campionato venendo fermati dagli spigolosi sardi, ben messi in campo e pericolosi in contropiede. Occasioni varie, un vantaggio sprecato subito e troppi errori sotto porta: questi i capi di accusa per un Milan che non riesce proprio a fare la partita contro avversari sulla carta abbordabili.

Morata illude il Milan e Zortea lo castiga subito.

I rossoneri vanno a 28 punti e restano settimi rischiando di allontanarsi ancora dall’Europa, mentre i sardi salgono a 18 rimanendo terzultimi.

La Sintesi di Milan-Cagliari 1-1

In un primo tempo bruttissimo il poco che c’è da raccontare è di marca sarda, vale a dire un colpo di testa di Viola alto di poco al 7° e un potente tiro di Felici respinto splendidamente da Maignan al 40°.

Nel mezzo e dopo la seconda azione pericolosa, si possono vedere un Cagliari quadrato e compatto, arroccato in difesa e pericoloso in ripartenza, e un Milan nuovamente in difficoltà nel primo parziale come già accaduto nelle due sfide di Supercoppa, poi vinte di riffa o di raffa nel primo caso e in modo spumeggiante nel secondo.

Qualche tentativo rossonero si vede, ma del tutto velleitario e trascurabile; il parziale finisce senza recupero e con un grosso sospiro di sollievo generale per il pericolo scampato.

Il Milan riparte più convintamente, al 47° sfiora il vantaggio con Pulisic, che calcia dal limite cogliendo la traversa, e al 51° riesce a trovarlo grazie a Morata, pronto al tap-in da pochi passi dopo un tiro al volo dell’americano terminato sul palo.

Il Cagliari non si scompone e già al 55° pareggia con l’ennesimo contropiede, questa volta rifinito da Felici e messo a frutto da Zortea con un tiro dal limite che coglie impreparato Maignan.

Colpito ma non affondato, il Milan sfiora ben presto il gol del nuovo vantaggio al 61° con il solito Pulisic, sul cui tiro di potenza da dentro l’area è miracoloso Caprile.

Ci pensa poi il nuovo entrato Abraham a graziare due volte i sardi: il risolutore del derby, messo per due volte davanti alla porta da altrettanti lanci, prima manca la porta e poi tira addosso al portiere.

Entra poi in campo anche il 2003 Omoregbe, panchinaro del Milan Futuro con soli 76 minuti giocati, ma non è certo lui l’uomo del destino. Non accade nulla nei minuti conclusivi, compresi i cinque di recupero, e il risultato finale di parità scontenta tutti.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria (63′ Jimenez), Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah (63′ Abraham), Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao (88′ Omoregbe); Morata. Allenatore: Conceicao

Cagliari (4-4-1-1): Caprile; Zappa, Palomino (78′ Wieteska), Luperto, Obert; Zortea, Adopo, Makombou (81′ Marin), Felici (81′ Augello); Viola (65′ Deiola); Piccoli. Allenatore: Nicola

Marcatori: 51′ Morata e 55′ Zortea

Arbitro: Fourneau

Ammoniti: Felici, Jimenez e Piccoli

