Video Gol Highlights Milan-Bologna 2-2: sintesi 27-01-2024

Video Gol e Highlights di Milan-Bologna 2-2: partita infame per i rossoneri, che sbagliano due rigori e subiscono spesso e volentieri le iniziative felsinee agevolandoli nel finale.

Loftus-Cheek segna la sua prima doppietta in carriera ribaltando il gol iniziale di Zirkzee, ma Orsolini dal dischetto gli rovina la festa.

I rossoneri sprecano la chance di accorciare su Juventus e Inter e restano a -7 dai bianconeri.

La Sintesi di Milan-Bologna 2-2

Dopo un inizio promettente, con tanto di occasione per Leao fermato da Skorupski servito dal gran tacco di Giroud, i felsinei rompono gli indugi e iniziano a giocare benissimo mettendo ripetutamente in difficoltà i rossoneri fino a farli capitolare al 29° con un diagonale di Zirkzee da dentro l’area dopo una mischia in area.

Il Milan potrebbe pareggiare subito su azione da calcio di punizione, ma Kjaer colpisce male da posizione vantaggiosa e di testa manda oltre la traversa il perfetto traversone di Pulisic.

Dopo un pallonetto impreciso dello statunitense, il Milan torna di nuovo nell’area bolognese e ottiene un penalty per un piede troppo alto di Ferguson che sfiora la testa di Kjaer: Giroud va sul dischetto, ma agevola la parata di Skorupski con un’esecuzione orribile.

Potrebbe essere un macigno per il morale, ma il Milan si ricompone e pareggia con merito al 45° esatto: è Loftus-Cheek a trovare la rete con un perfetto piatto destro su scarico di Calabria. Ci sono tre minuti di recupero senza avvenimenti di rilievo e, infine, il duplice fischio.

Al minuto 49 il Bologna si divora il raddoppio: Zirkzee controlla bene un cross di Fabbian, fa fuori due centrali avversari e calcia altissimo una volta da solo al cospetto di Maignan.

Nei minuti successivi i rossoneri alzano il ritmo e sfiorano a loro volta il raddoppio in due circostanze: al 64° Reijnders colpisce la traversa con un gran tiro da fuori area e poco dopo Jovic non arriva su un traversone e Leao colpisce male a sua volta.

Al minuto 73° Leao finalmente si accende e parte in velocità a modo suo venendo steso in area da Beukema: è rigore un’altra volta, ma come accaduto prima anche Hernandez sbaglia spedendo la sfera sul palo.

La pressione dei padroni di casa è fortissima nell’ultimo quarto d’ora e al minuto 83 arriva il meritato vantaggio: Florenzi, entrato da poco, scodella in area verso Loftus-Cheek che sorprende Skorupski di testa e sigla la sua prima doppietta in carriera.

Sembra procedere bene fino al triplice fischio, ma al 90° un altro subentrato, Terracciano, tira la maglia a Kristiansen in piena area e Massa indica ancora il dischetto: alla battuta c’è Orsolini, che segna malgrado Maignan intuisca. Il match termina con un minuto di anticipo rispetto ai cinque minuti concessi.

Highlights e Video Gol di Milan-Bologna 2-2

Il Tabellino di Milan-Bologna 2-2

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria (59′ Florenzi), Kjaer, Gabbia, Hernandez; Adli (59′ Musah), Reijnders; Pulisic (87′ Terracciano), Loftus-Cheek, Leao (87′ Okafor); Giroud (60′ Jovic). Allenatore: Pioli

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (82′ Lucumi), Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer (67′ Moro); Fabbian (82′ Orsolini), Ferguson, Urbanski (67′ Saelemaekers); Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta

Marcatori: 29′ Zirkzee, 45′ e 83′ Loftus-Cheek e 92′ rig. Orsolini

Arbitro: Massa

Ammoniti: Calafiori, Leao, Calabria, Ferguson, Adli, Loftus-Cheek, Urbanski e Terracciano

Note: al 42′ Skorupski para un rigore a Giroud e al 73′ Theo manda sul palo un rigore