Video Gol Highlights Milan-Atalanta 2-0: sintesi 26-02-2023

Video Gol e Highlights di Milan-Atalanta 2-0: i rossoneri vincono nettamente, più nettamente di quanto dica il risultato finale.

Uno sfortunato autogol di Musso, ma al 95% è gol di Hernandez, e il centro finale di Messias danno al Milan il successo.

I meneghini agguantano l’Inter al 2° posto (a parità di scontri diretti la differenza reti, al momento, premia i nerazzurri) con 47 punti. Si tratta del quarto successo di fila e senza prender gol. Fondamentali i ritorni di Maignan e Ibrahomovic, che saranno fondamentali in questi ultimi mesi.

La Sintesi di Milan-Atalanta 2-0

Tanto Milan e poca, pochissima, Atalanta nel primo tempo. La prima occasione giunge già al 7° ed è per Giroud, che sfiora il palo con un ottimo tiro di contrabalzo dopo un altrettanto splendido assist di Leao, il cui pallone aggira la retroguardia nerazzurra.

I rossoneri fanno la voce grossa per tutta la prima metà del tempo e il vantaggio li premia al 25°: Giroud doma un lancio lungo ed Hernandez trova la rete con un magnifico tiro di collo pieno da fuori area. Sebbene i meriti siano tutti del transalpino, si tratta di un’autorete di Musso, sulla cui schiena ha sbattuto il pallone prima di finire nel sacco dopo aver preso il palo.

Dopo la mezz’ora il Milan crea altre due oppotunità per il 2-0, entrambe con Leao: al 33° il portoghese riceve l’ennesima sponda da Giroud, supera Djimsiti e calcia di destro senza fortuna; al 37° Diaz percorre parecchi metri palla al piede scaricando, infine, verso il numero 17, che cerca subito il tiro senza fortuna. Si tratta dell’ultima occasione della prima frazione, che termina dopo un minuto di recupero.

In una ripresa sempre d’elevata intensità, ma con poche emozioni, è ancora il Milan a sfiorare la rete ancora con Leao, che al 61° cerca l’angolo con un sinistro dei suoi e trova, invece, la bella respinta di Musso.

Al 69° Diaz cerca Leao in area, ma a pochi passi dalla porta il numero 17 non intercetta la sfera e l’occasione sfuma. Ancor più clamoroso l’errore di Messias poco dopo, un piattone facile da pochi metri, scaturito da un errore di Mahelé che non si avvede di Theo poi autore dell’assist, terminato addirittura in curva.

Il brasiliano si fa perdonare a quattro minuti dal termine: Leao lo serve con un filtrante e Messias ringrazia saltando Palomino e beffando Musso con un pallonetto. Nei minuti successivi non accade altro.

Highlights e Vide, Thiwo Gol di Milan-Atalanta 1-0

Il Tabellino di Milan-Atalanta 2-0

Milan (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Thiaw; Messias (88′ Saelemaekers), Tonali, Krunic, Hernandez; Diaz (74′ De Ketelaere), Leao (88′ Rebic); Giroud (74′ Ibrahimovic). Allenatore: Pioli

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini (84′ Scalvini); Zappacosta (84′ Ruggeri), De Roon, Koopmeiners (84′ Vorlicky), Maehle; Ederson (63′ Boga); Lookman (69′ Muriel), Hojlund. Allenatore: Gasperini

Marcatori: 25′ aut. Musso e 86′ Messias

Arbitro: Mariani

Ammoniti: Leao, Toloi, Thiaw e Krunic