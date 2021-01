Video Gol Highlights Milan-Atalanta 0-3: sintesi 23-01-2021

Il risultato, la sintesi e il video gol highlights di Milan-Atalanta 0-3, 19° giornata Serie A: nonostante il tracollo, meritato vista la brutta prestazione, i rossoneri sono campioni d’inverno poiché l’Inter non va oltre lo 0-0 in quel di Udine.

Romero, Ilicic su rigore e Zapaata stendono i padroni di casa al termine di una partita a dir poco sontuosa.

La sintesi di Milan-Atalanta 0-3, 19° giornata Serie A

I bergamaschi prendono presto il comando delle operazioni e il Milan sembra andare in affanno, rischiando di andare in svantaggio al 14° per mano di Hateboer con una conclusione deviata in corner da Kessié e soprattutto al 18° con una sinistro da fuori di Ilicic che finisce fuori di poco.

Al 26° l’Atalanta passa meritatamente in vantaggio con una torsione di Romero, che anticipa Kalulu su un cross di Gosens e segna in tuffo.

Dopo il vantaggio, la squadra di Gasperini continua ad impedire che il Milan si avvicini all’area di rigore, ma allo stesso tempo non affonda quasi mai creando un unico vero pericolo nella seconda metà del primo parziale, una punizione dal limite di Ilicic potente e centrale che Donnarumma respinge.

Al 42° i rossoneri sfiorano improvvisamente il pareggio: Ibrahimovic riesce ad eludere la marcatura di Hateboer sulla punizione di Tonali, ma da ottima posizione conclude a lato con il ginocchio.

La prima frazione si conclude con il Milan ancora in avanti: Hernandez prova il sinistro potente dalla distanza, ma Toloi si oppone e la potenziale chance sfuma. La prima frazione va in archivio senza recupero.

I rossoneri tornano in campo con Diaz al posto di Meité, ma gli spazi sono comunque pochi e, anzi, i nerazzurri continuano a far correre a vuoto gli avversari tornando in area praticamente subito e ottenendo un penalty quando, al 51°, Ilicic viene colpito al volto da Kessié: il rigore è netto e Ilicic lo trasforma alla perfezione.

Il Milan è sempre più in difficoltà e l’Atalanta sfiora lo 0-3 in due circostanze: al 61° una zuccata di Zapata sorvola di poco la traversa e al 68° Ilicic sfiora il palo con un diagonale.

Al 70° il nuovo entrato Mandzukic sfiora il gol dell’1-2 con una conclusione ravvicinata miracolosamente respinta da Gollini, ma gli ospiti ripartono e, dopo un palo di Zapata, trovano il gol che chiude virtualmente il match sempre con il colombiano, che al 77° riceve palla da Romero e insacca sul primo palo.

Nel finale accade pochissimo, giusto l’ennesimo palo stagionale del Milan colpito da Tonali. Il match termina dopo sei minuti di recupero.

Il video gol highlights di Milan-Atalanta 0-3, 19° giornata Serie A

Il tabellino di Milan-Atalanta 0-3, 19° giornata Serie A

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kalulu (57′ Musacchio), Kjaer, Hernandez; Tonali, Kessiè; Castillejo (70′ Mandzukic), Meité (46′ Diaz), Leao (70′ Rebic); Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti (91′ Caldara); Hateboer (68′ Maehle), de Roon, Freuler, Gosens (91′ Palomino); Pessina (91′ Malinovsky); Ilicic (82′ Muriel), Zapata. Allenatore: Gasperini

Marcatori: 26′ Romero, 53′ rig. Ilicic e 77′ Zapata

Arbitro: Mariani

Ammoniti: Hernandez, Kessié e Gosens

