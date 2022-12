Video Gol Highlights Marocco-Spagna 0-0 (3-0 dcr): Sintesi 6-12-2022

Video Gol e Highlights Marocco-Spagna 0-0 (3-0 dcr), Ottavi di finale Mondiali Qatar 2022: i marocchini vincono ai rigori

Il Marocco batte la Spagna ai calci di rigori all’Education City Stadium di Al Rayyan nella settima sfida valida per gli ottavi di finale dei Mondiali 2022 in Qatar.

Gli africani scrivono la storia conquistando per la prima volta nella propria storia la qualificazione ai quarti di finale, eliminando clamorosamente gli iberici.

Sintesi di Marocco-Spagna 0-0 (3-0 dcr)

Il ct Regragui schiera Hakimi, Aguerd, Saiss e Mazraoui in difesa a protezione di Bono, con Ounahi, Amallah e Amrabat in mediana e in attacco viene confermato Boufal con Ziyech e En Nesyri.

Mentre il ct Luis Enrique si affida a Llorente, Sergi Busquets, Laporte e Jordi Alba in difesa davanti a Unai Simon, con Rodri, Gavi e Pedri in mediana e Asensio in attacco con Dani Olmo e Ferran Torres.

E’ una partita molto equilibrata e combattuta nel primo tempo, in cui si gioca su ritmi abbastanza blandi. Gli spagnoli fanno il solito lunghissimo possesso palla, mentre i marocchini si difendono con ordine e dimostrano di saper far girare la palla senza paura.

Dopo un tentativo di Hakimi, gli spagnoli accelerano e colpiscono una traversa con Gavi, mentre Asensio è impreciso, Unai Simon si fa trovare pronto su Mazraoui e Aguerd si divora il vantaggio di testa non trovando la porta.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo molto ordinato da parte dei marocchini, sempre pronti a ripartire in contropiede, mentre gli spagnoli continuano a fare un prolungato possesso palla.

Dopo una bella parata di Bono su Dani Olmo, entrano Morata, Williams, Ezzalzouli e Soler al posto di Asensio, Ferran Torres, Boufal e Gavi prima dell’ammonizione di Laporte e del diagonale di Morata da posizione impossibile.

Escono Amallah, En Nesyri, l’infortunato Aguerd e Mazraoui per Attiat-Allah, Cheddira, Sabiri e El Yamiq, e vengono ammoniti Ounahi e Saiss nel recupero, durante il quale Bono è attento sulla punizione di Dani Olmo.

I tempi supplementari si aprono con l’entrata in campo di Ansu Fati e Balde al posto di Dani Olmo e Jordi Alba.

Dopo il tentativo velleitario di Rodri, la grande occasione è nei piedi di Cheddira, che però spara addosso a Unai Simon, ed entrano anche Pablo Sarabia e Benoun al posto di Williams e Ounahi ed è proprio Pablo Sarabia a divorarsi il gol vittoria sfiorando il palo su sviluppi di un calcio d’angolo.

𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 𝐌𝐀𝐊𝐄𝐑𝐒 😳



Morocco reach the Quarter-Finals for the first time. 🇲🇦 #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/Z6uVjyLmWz — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 6, 2022

Ai calci di rigore:

Sabiri gol

Pablo Sarabia palo

Ziyech gol

Soler para Bono

Benoun para Unai Simon

Sergi Busquets para Bono

Hakimi gol

Highlights e Video Gol di Marocco-Spagna 0-0 (3-0 dcr):

Tabellino di Marocco-Spagna 0-0 (3-0 dcr)

Marocco (4-3-3): Bounou; Hakimi, Aguerd (85′ El Yamiq), Saïss, Mazraoui (82′ Attiat-Allal); Ounahi (120′ Benoun), Amrabat, Amallah (82′ Cheddira); Ziyech, En-Nesyri (82′ Sabiri), Boufal (66′ Ezzalzouli). CT Regragui.

Spagna (4-3-3): Unai Simón; Llorente, Rodri, Laporte, Jordi Alba (98′ Balde); Busquets, Gavi (63′ Soler), Pedri; Torres (76′ Williams (117′ Sarabia), Asensio (63′ Morata), Olmo (98′ Ansu Fati). CT Luis Enrique.

Arbitro: Rapallini (ARG)

Ammoniti: Laporte (S), Saiss (M)

Sequenza rigori: Sabiri (M) gol, Sarabia (S) palo, Ziyech (M) gol, Soler (S) parato, Benoun (M) parato), Busquets (S) parato, Hakimi (M) gol.