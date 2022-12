Video Gol Highlights Marocco-Portogallo 1-0: Sintesi 10-12-2022

Video Gol e Highlights Marocco-Portogallo 1-0, Quarti di finale Mondiali Qatar 2022: segna En Nesyri

Il Marocco batte il Portogallo al Al Thumama Stadium di Doha nella terza sfida valida per i quarti di finale dei Mondiali 2022 in Qatar.

I marocchini conquistano la qualificazione alle semifinali, dove sfideranno la vincente della partita di stasera, per la prima volta nella propria storia e nella storia di una nazionale africana, eliminando definitivamente i lusitani.

Sintesi di Marocco-Portogallo 1-0

Out Aguerd e Mazraoui per il ct Regragui, che schiera Attiat-Allah e El Yamiq in difesa con Saiss e Hakimi a protezione di Bounou, confermando Amallah e Ounahi con Amrabat in mediana e Boufal nel tridente d’attacco con En Nesyri e Ziyech.

Non ci sono Danilo Pereira e Nuno Mendes per il ct Fernando Santos, che conferma Gonçalo Ramos in d’attacco con Joao Felix, ancora panchina per Leao e Cristiano Ronaldo, rilancia Ruben Neves in mediana con Bernardo Silva e Otavio, mentre in difesa ci sono sempre Dalot, Ruben Dias, Pepe e Guerreiro davanti a Costa.

E’ una partita molto bella nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Entrambe le squadre sono molto brave a fare possesso palla, risultando compatte ed equilibrate nelle due fasi.

Alla bella parata di Bounou su Joao Felix rispondono più volte Ziyech e En Nesyri, che non trova la porta, come Amallah, mentre Costa è attento su Boufal.

Al 42′ minuto i marocchini sbloccano il risultato con En Nesyri, che trova il gol del vantaggio con un imperioso stacco di testa sul cross di Attiat-Allah, con un’uscita davvero brutta di Costa.

MOROCCO ARE HEADING TO THE SEMI-FINALS! 🇲🇦@adidasfootball | #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 10, 2022

Grande reazione nel recupero da parte dei portoghesi, che vanno subito all’assalto della porta avversaria, ma la traversa ferma Bruno Fernandes. prima di rischiare sul contropiede di Attiat-Allah, poco cinico sotto porta.

Il secondo tempo inizia come si era concluso il primo, cioè con la grande voglia dei portoghesi di pareggiare, ma i marocchini non si limitano a difendere, visto che ripartono sempre molto pericolosamente in contropiede.

E, infatti, Ziyech si divora il raddoppio da buona posizione prima dell’entrata in campo di Joao Cancelo, Cristiano Ronaldo e Dari, subito ammonito, al posto di Guerreiro, Ruben Neves e Saiss.

I portoghesi ci provano anche con Gonçalo Ramos e Bruno Fernandes, ma senza trovare la porta per poi inserire anche Leao e Vitinha quando entrano Cheddira e Benoun al posto di En Nesyri e Amallah.

C’è spazio ancora per Ricardo Horta, Aboukhlal e Jabrane al posto di Dalot, Ziyech e Boufal, ma ormai si gioca ad una sola porta, con un super Bounou ancora su Joao Felix e viene ammonito Vitinha.

Nel recupero è ancora una volta Bounou a salvare il risultato su Cristiano Ronaldo, mentre al 93′ minuto viene espulso Cheddira per doppio giallo in pochissimi minuti, Aboukhlal non riesce a sfruttare un bellissimo contropiede e Pepe sfiora il palo di testa.

Highlights e Video Gol di Marocco-Portogallo 1-0:

Tabellino di Marocco-Portogallo 1-0

Marocco (4-3-3): Bounou; Hakimi, Saiss (57’ Dari), El Yamiq, Attiyat-Allah; Amallah (65’ Benoun), Amrabat, Ounahi; Ziyech (81’ Jabrane), En-Nesyri (65’ Cheddira), Boufal (81’ Aboukhlal).

Portogallo (4-2-3-1): Diogo Costa; Dalot (79’ Horta), Pepe, R. Dias, Guerreiro (51’ Cancelo); Ruben Neves (51’ Ronaldo), Otavio (69’ Vitinha); Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Felix; Gonçalo Ramos (69’ Leao).

Gol: 42’ En-Nesyri.

Note – Ammoniti: Dari, Pepe. Espulso Cheddira al 93′ per doppio giallo.