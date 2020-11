Video Gol Highlights Manchester United-Arsenal 0-1: Sintesi 1-11-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi di Manchester United – Arsenal 0-1, 7° giornata di Premier League: nel big match di giornata in Premier, l’Arsenal sbanca Old Trafford e batte 1-0 il Manchester United, grazie a un rigore di Aubameyang nella ripresa. Gara priva di emozioni e occasioni, con le due squadre più attente a non farsi male che a produrre gioco. Gunners 8°, United 15° in calssifica.

In una partita che disattende le aspettative, l’Arsenal vince 1-0 contro il Manchester United e passa ad Old Trafford nel big match della 7° giornata di Premier League. Gara molto tattica e noiosa nel primo tempo, la partita si accende parzialmente nella ripresa, dove è decisivo un penalty realizzato da Aubameyang. Lo United poi nel finale non sfonda il muro Gunners. Arsenal che sale a 12 punti, United fermo a 7.

Sintesi di Manchester United – Arsenal 0-1

Il primo tempo ha davvero poco da raccontare. Il match è molto tattico, con le due squadre attente ma pessime in fase offensiva, facendo latitare spettacolo e occasioni. Le uniche chance a referto nella prima frazione sono un sinistro di Greenwood in area parato da Leno al 21° e una traversa di Willian al 38° sempre col mancino. Minuto 43 Saka da buona posizione manda alto di testa un buon cross di Bellerin.

La ripresa è sicuramente più accesa cone le due squade che aumentano il ritmo, anche se vere chance da gol sono rare e permane l’equlibrio. Minuto 51 bella combinazione tra Lacazette e Aubemyang, il gabonese concluse di poco fuori col destro. Minuto 59 rispondono i Red Devils, con un colpo di testa di poco alto di Maguire su servizio di Shaw da piazzato.

Minuto 58 Partey ci prova con un destro potente ma centrale che non impensierisce de Gea. Portiere spagnolo bravo poco dopo anche su un sinistro in area di Tierney. Al 67° l’episodio che svolta la partita: schicchezza di Pogba, che in area stende Bellerin. Rigore per l’Arsenal, agli 11 metri va Aubameyang che spiazza de Gea e firma lo 0-1.

Solskjaer inserisce Cavani e Van de Beek, ma parte un palo colpito al 85° su respinta di El Neny su cui Leno è reattivo, i Red Devils sbattono sull’ottima prova difensiva degli uomini di Arteta, che reggono l’urto dei padroni di casa e ottengono i 3 punti.

Video Gol Highlights di Manchester United – Arsenal: 0-1

Il tabellino di Manchester United – Arsenal 0-1

MANCHESTER UNITED – ARSENAL: 0-1

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): DE GEA, WAN BISSAKA, LINDELOF, MAGUIRE, SHAW, FRED 62° MATIC), MCTOMINAY POGBA, BRUNO FERNANDES (75° VAN DE BEEK), GREENWOOD (75° CAVANI), RASHFORD

A DISP: CAVANI, MATA, HENDERSON, MATIC, WILLIAMS, VAN DE BEEK, TUANZEBE. ALL.: SOLSKJAER

ARSENAL (3-4-3): LENO, TIERNEY, GABRIEL, HOLDING, SAKA, EL-NENY, PARTEY, BELLERIN, AUBAMEYANG (87° MUSTAFI), LACAZETTE (76° NKETIAH), WILLIAN (86° MAITLAND-NILES)

A DISP: CEBALLOS, RUNARSSON, MAITLAND-NILES, PEPE, MUSTAFI. NKETIAH, XHAKA. ALL.: ARTETA

GOL: 69′ Aubameyang (A)

AMMONITI: FRED (M), HOLDING (A), GABRIEL (A), GREENWOOD (M), AUBAMEYANG (A), MAGUIRE (M)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS