Video Gol Highlights Malta-Italia 0-2: Sintesi 26-3-2023

Video Gol e Highlights Malta-Italia 0-2, 2° Giornata Gruppo C Qualificazioni Europei 2024: segnano Retegui e Pessina

L’Italia batte Malta al National Stadium di Ta’ Qali, presso Attard, nella seconda giornata del Gruppo C della fase a gironi di qualificazione ai prossimi Europei, in programma in Germania nel 2024.

Gli azzurri conquistano la prima vittoria del loro cammino, cancellando la sconfitta dell’esordio e provando a rilanciarsi in classifica affondando allo stesso tempo di maltesi con il secondo ko consecutivo nel giro di pochi giorni.

Sintesi di Malta-Italia 0-2

Il ct Michele Marcolini schiera Bonello a porta, Apap, Borg e Attard in difesa, Mbong, Yankam, Guillaumier, Muscat e Corbalan a centrocampo, Satariano e Jones in attacco.

Tante novità per il ct Roberto Mancini, che si affida al tridente d’attacco composto da Politano, Retegui e Gnonto, lancia Scalvini e Romagnoli in difesa con Di Lorenzo e Emerson Palmieri davanti a Donnarumma, puntando su Pessina, Cristante e Tonali in mediana.

E’ una bella partita nel primo tempo, nonostante ritmi abbastanza compassati. Gli ospiti fanno possesso palla, mentre i padroni di casa si difendono compatti ed ordinati, per poi tentare di ripartire in contropiede.

Dopo aver rischiato clamorosamente con il tentativo di pallonetto di Yankam, sul quale è miracoloso Donnarumma, deve pensarci Bonello ad alzare la saracinesca su Romagnoli.

Sul calcio d’angolo successivo, al 16′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Retegui, che trova il gol del vantaggio su assist di Tonali.

I padroni di casa sembrano accusare il colpo, si abbassano molto e permettendo agli ospiti di gestire con grande qualità il momento, nonostante l’infortunio di Gnonto, sostituito da Grifo.

Al 28′ minuto gli ospiti riescono a raddoppiare con Pessina, su assist di Emerson Palmieri, al termine di una bellissima azione corale.

Gli ospiti si divertono approfittando del momento, ma Bonello è miracoloso su Grifo, che dopo il giallo a Di Lorenzo non riuscirà a trovare la porta nel finale.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Darmian al posto di Di Lorenzo, ma calano sensibilmente i ritmi di gioco.

Dopo un bel tentativo di Retegui e il giallo a Scalvini, i padroni di casa sfiorano la rete direttamente da calcio d’angolo, mentre Bonello è bravo su Cristante.

Entrano Verratti, Scamacca, Muscat e Nwoko al posto Retegui, Tonali, Satariano e Attard, ed è proprio Scamacca a sfiorare il terzo gol in rovesciata, ma Bonello fa il fenomeno nella prima occasione e poi è impreciso nella seconda.

Girandola di cambi in un finale di semplice amministrazione per gli ospiti: dentro Teuma, Dimech, Toloi e Brown, fuori Jones, Muscat, Scalvini e Apap.

Highlights e Video Gol di Malta-Italia 0-2:

Tabellino di Malta-Italia 0-2

Malta (3-5-2): Bonello; Apap, Borg, Attard 6 (19′ st Z. Muscat); Mbong, Yankam, Guillaumier, N. Muscat 5,5 (31′ st Teuma), Corbalan; Jones 5,5 (31′ st Dimech), Satariano 6 (19′ st Nwoko).

Ct: Marcolini



Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo 6 (1′ st Darmian), Scalvini 6 (38′ st Toloi), Romagnoli, Emerson; Pessina, Cristante, Tonali 6 (22′ st Verratti); Politano, Retegui 6,5 (22′ st Scamacca), Gnonto 5 (21′ Grifo).

Ct: Mancini



Arbitro: Kabakov

Marcatori: 15′ Retegui (I), 27′ Pessina (I)

Ammoniti: Di Lorenzo (I), Scalvini (I)

Espulsi: