Video Gol Highlights Liverpool-Villarreal 2-0: Sintesi 27-4-2022

Video Gol e Highlights Liverpool-Villarreal 2-0, Andata Semifinale Champions League: segna Mane, autorete di Estupinan

Il Liverpool batte il Villarreal all’Old Trafford di Liverpool nella sfida d’andata delle semifinali di Champions League.

E’ una vittoria fondamentale per i Reds, che si portano avanti nella doppia sfida, ma dovranno difendere il vantaggio acquisito contro la grande sorpresa di questa stagione europea, capace già di eliminare due big del calcio internazionale.

UEFA Champions League

Sintesi di Liverpool-Villarreal 2-0

Unico assente è Roberto Firmino per Jurgen Klopp, che schiera la formazione tipo con Alisson a porta, Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk e Robertson in difesa, Henderson con Fabinho e Thiago Alcantara in mediana e il tridente d’attacco composto da Luis Diaz, Mane e Salah.

Out Yeremi Pino, Alberto Moreno e Gerard Moreno per Unai Emery, che conferma Foyth in difesa con Raul Albiol, Pau Torres e Estupinan in difesa a protezione di Rulli, mentre in mediana ci sono Dani Parejo, Coquelin e Capoue e in attacco viene scelto Chukwueze con Lo Celso e Danjuma.

E’ una bella partita nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno possesso palla con grandissima qualità, mentre gli ospiti giocano il solito catenaccio risultando compatti in fase difensiva, ma non riuscendo a trovare spazi in contropiede.

Dopo un clamoroso errore sotto porta di Mane, alza la saracinesca Rulli, che salva il risultato più volte su Luis Diaz, mentre ancora Henderson, Salah e Mane sono stranamente poco cinici sotto porta.

Viene ammonito Van Dijk e finalmente si fanno vedere in attacco anche gli ospiti con Lo Celso, ma a sfiorare il vantaggio sono sempre i padroni di casa, questa volta con Thiago Alcantara, che viene fermato solo dal palo.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo sempre quasi a senso unico, visto che i padroni di casa continuano il monologo e gli ospiti sono compatti dietro la linea della palla.

Dopo l’ammonizione di Estupinan, al 50′ minuto viene annullata la rete di Fabinho per posizione di fuorigioco.

Il gol è nell’aria ed arriva effettivamente subito dopo, al 54′ minuto, quando i padroni di casa sbloccano meritatamente il risultato trovando il gol del vantaggio con un’autorete di Estupinan, sfortunato nel deviare in porta il cross di Henderson.

Neanche il tempo di respirare, che al 56′ minuto i padroni di casa raddoppiano con Mane sulla grandissima giocata di Salah.

Celebrating his 14th goal in the #UCL knockout stages 🤩



Sadio Mane. What a player 👏 pic.twitter.com/4WtdeJ3wXE — Liverpool FC (@LFC) April 27, 2022

Crollo totale per gli ospiti, che provano a cambiare qualcosa inserendo Pedraza al posto di Coquelin, ma i padroni di casa fanno ciò che vogliono, peccato che viene annullata un’altra rete al 65′ minuto, questa volta di Robertson, poco prima ammonito, sempre per posizione irregolare.

Dopo i tentativi di Van Dijk e Luis Diaz, c’è spazio per Dia, Aurier, Trigueros, Keita e Diogo Jota, che sostituiscono Chukwueze, Parejo, Estupinan, Henderson e Mane, e anche Paco Alcacer, Gomez e Origi, che subentrano al posto di Danjuma, Alexander-Arnold e Luis Diaz, che poco prima si era divorato il tris.

Highlights e Video Gol di Liverpool-Villarreal 2-0:

Tabellino di Liverpool-Villarreal 2-0

Liverpool (4-3-3): Alisson sv; Alexander-Arnold 7 (36′ st Gomez sv), Konaté 6,5, Van Dijk 7, Robertson 7; Henderson 7 (26′ st Keita 6), Fabinho 6,5, Thiago 7; Salah 7, Mané 7,5 (26′ st Jota 6), Luis Diaz 6,5 (36′ st Origi sv). A disp.: Adrian, Kelleher, Milner, Oxlade-Chamberlain, Minamino, Matip, Williams, Elliott. All.: Klopp 7,5.



Villarreal (4-4-2): Rulli 5,5; Foyth 6, Albiol 6, Torres 5,5, Estupinan 5 (26′ st Trigueros 5,5); Chukwueze 5 (26′ st Dia 5), Parejo 5,5 (26′ st Aurier 5,5), Capoue 5,5, Coquelin 5 (12′ st Pedraza 5,5); Lo Celso 5, Danjuma 5 (42′ st Alcacer sv). A disp.: Asenjo, Jorgensen, Gaspar, Iborra, Pena, Mandi, Moi Gomez. All.: Unai Emery 5.



Arbitro: Marciniak (Polonia)

Marcatori: 8′ st Henderson, 10′ st Mané

Ammoniti: Van Dijk (L); Estupinan (V)

Espulsi: nessuno