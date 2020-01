Video gol highlights Liverpool-Manchester United 2-0: Reds schiacciasassi, Van Dijk e Salah stendono lo United

Il Liverpool vince 2-0 contro il Manchester United ad Anfield e si agguidica il Derby d’Inghilterra, posticipo della 23°giornata di Premier League. Van Dijk nel primo tempo e Salah a fine match regalano i tre punti alla squadra di Klopp, che fa il vuoto in testa alla classifica, salendo a 64 punti.

Il Liverpool non si ferma più: ventunesima vittoria su ventidue partite giocate per i Reds che battono in casa 2-0 anche il Manchester United, rimangono imbattuti e salgono a quota 64 punti, salendo a un clamoroso +16 sulla coppia di seconde Leicester e Manchester City.

Il Liverpool domina la partita dal 1° al 90°, schiacciando gli avversari e non correndo mai pericoli. Il match si sblocca al 14° minuto dove da azione di corner Van Dijk stacca più in altro di tutti e segna l’1-0. Minuto 24 e Firmino raddoppia, ma la VAR annulla per un precedente fallo su de Gea. Rete annullata anche al 35° per offside di Winjaldum. Si chiude la prima frazione con un dominio totale dei padroni di casa.

Nella ripresa il canovaccio non cambia e gli uomini di Klopp continuano a spingere, Salah si divora il raddoppio da due passi al 48° a de Gea battuto. Passa un minuto e Henderson col sinistro colpisce il palo. Lo United non riesce quasi mai ad uscire dalla propria meta campo e non crea vere chance, restando in balia degli uomini di Klopp. Al 93° il Liverpool la chiude con un perfetto contropiede: rinvio di Alisson da angolo a sfavore, Salah in profondità si invola verso l’area e batte per il 2-0 un ingenuo de Gea.

