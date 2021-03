Video gol-highlights Liverpool-Chelsea 0-1: sintesi 04-03-2021

Video gol-highlights Liverpool-Chelsea: vincono gli uomini di Tuchel 0-1 grazie a un gol di Mount.

Basta un solo gol, propiziato da un lancio lungo e uno spunto individuale di Mount, per regalare al Chelsea la vittoria contro il Liverpool, nel posticipo della ventisettesima giornata di Premier League. Gli uomini di Klopp costruiscono gioco, ma gli avversari colpiscono sfruttando soprattutto i lanci del proprio centrocampo. Con questa sconfittta il Liverpool segna il record negativo per ciò che riguarda le cadute casalinghe di seguito (ben cinque).

Liverpool-Chelsea: la sintesi della gara

Ritmi un po’ compassati nelle prime fasi di gara. E’ soprattutto il Liverpool a cercare con maggior innsistenza la porta. Un tiro di Robertson lambisce di poco il palo alla sinistra di Mendy. Poco dopo Jones segue il taglio di Manè, ma l’attaccante non riesce ad agganciare la sfera.

Il Chelsea cresce col passare dei minuti, e arriva addirittura al gol con Timo Werner, lanciato da Jorginho verso la porta, nell’uno contro uno con Alisson. L’arbitro annulla per posizione di offside.

I blues continuano a premere e vanno vicino al vantaggio con un tiro di Azpilicueta alto. I tanti sforzi dellla squadra di Tuchel vengono premiati a pochi minuti dalla fine: lancio lungo di Kanté per Mount, dribbling a rientrare su Fabinho e tiro che si insacca, a giro sul secondo palo, senza lasciare scampo ad Alisson.

All’inizio di secondo tempo il Liverpool si guadagna subito un corner, ma il cross di Arnold non sortisce particolari problemi a Mendy. Il Chelsea risponde subito con una combinazione Mount-Chilwell al limite dell’area, ma il tiro del terzino viene respinto miracolosamente da Alisson.

Il Liverpool prova a chiudere gli avversari, ma è ancora Werner ad avere una palla buona per il 2-0 e a sprecarla calciando fuori.

Il Liverpool gestisce i ritmi della gara e Mané ha un paio d’occasioni per penetrare in area: le sue verticalizzazioni sono però facile preda del muro eretto dai difensori in maglia blu.

Il Chelsea si rende ancora pericoloso sull’asse Mount-Werner, ma il tedesco imbeccato bene dal compagno si vede respingere da Alisson la conclusione.Tuchel inserisce Kovacic per addormentare il gioco attraverso il palleggio. Il Liverpool però non demorde e, sospinto dalla qualità di Firmino, sfonda in area dalla sinistra. Il colpo di testa tentato da Wijnaldum finisce però tra le braccia di Mendy.

Così i “blues” riescono a mantenere inalterato il vantaggio fino alla fine. Il Liverpool cade ancora ad Anfield (quinta sconfitta di fila) e vede allontanarsi sempre più la zona Champions, che invece vede pienamente in corsa il Chelsea, ora al quarto posto a +1 dall’Everton.

Liverpool-Chelsea: video gol e highlights

Liverpool-Chelsea: il tabellino della gara

Liverpool-Chelsea 0-1: Mount 42′ (C)

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Kabak, Robertson; Thiago Alcantara (Milner 80′), Wijnaldum, Jones (Jota 62′); Salah (Oxalade-Chamberlain 62′), Firmino, Mané. Allenatore: Klopp.

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; James, Kanté, Jorginho, Chilwell; Ziyech (Pulisic 65′), Mount; Werner (Havertz 89′). Allenatore: Tuchel

