Video Gol Highlights Lecce-Torino 4-0: poker con Deiola, Barak, Falco e Lapadula

Risultato Lecce-Torino 4-0, 22° Giornata Serie A: la sblocca Deiola, raddoppia Barak all’esordio, tris di Falco, la chiude Lapadula su rigore, annullato un gol a Berenguer per fuorigioco

Tutto fin troppo facile per il Lecce, che distrugge ed umilia il Torino allo Stadio Via del Mare, conosciuto anche come Stadio Ettore Giardiniero, nel posticipo pomeridiano della 22° giornata di Serie A, 3° turno del girone di ritorno.

Vittoria schiacciante per i pugliesi, che provano ad uscire dalla crisi tornando alla vittoria dopo quasi due mesi ed esaltando negativamente il momento dei granata, che collezionano la quarta sconfitta consecutiva tra campionato e coppa, con la panchina ormai sempre più in bilico.

La sintesi di Lecce-Torino 4-0, 22° Giornata Serie A

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Le due squadre lottano su ogni palla, ma ad avere la meglio sono quasi sempre i padroni di casa, che sembrano molto più reattivi degli ospiti, molto confusionari in fase difensiva.

Dopo un tentativo di Verdi, al 11′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Deiola, che sfrutta al meglio uno schema su calcio piazzato.

Gli ospiti provano a rispondere con Meitè, ma subiscono quasi subito il raddoppio, quando al 20′ minuto Barak segna facendosi trovare al posto giusto al momento giusto su una respinta di Djidji sul cross di Rispoli.

Gli ospiti tentano di reagire, ma si sbilanciano troppo e lasciano spazi incredibili ai padroni di casa, che sfiorano più volte il tris con Deiola e Saponara, ma Sirigu ci mette una pezza, e dall’altra parte Berenguer risulta sempre impreciso da ottima posizione.

Calano sensibilmente i ritmi di gioco nel secondo tempo, in cui gli ospiti provano a fare la partita, ma i padroni di casa sono compatti in fase difensiva.

I padroni di casa non si limitano a difendere e si rendono pericolosi con Deiola e Lapadula, che al 64′ minuto propizia il terzo gol firmato da Falco dopo una bella triangolazione.

Dopo una bella parata di Vigorito alla conclusione di Edera, al 79′ minuto proprio Lapadula chiude i giochi calano il poker da calcio di rigore, fischiato dall’arbitro per fallo di Bremer su Shakhov.

Non basta nel finale il grande assedio degli ospiti, che si affidano ad un arrabbiatissimo Belotti, che ci prova in tutti i modi, ma senza fortuna, a parte il gol annullato a Berenguer al 92′ minuto per posizione di fuorigioco.

Video Gol Highlights di Lecce-Torino 4-0, 22° Giornata Serie A

Il tabellino di Lecce-Torino 4-0, 22° Giornata Serie A

LECCE-TORINO 4-0 (primo tempo 2-0)

Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Donati; Barak, Majer (dall’81’ Paz), Deiola (dal 58’ Petriccione); Saponara (dal 71’ Shakhov); Lapadula, Falco. All. Liverani

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Djidji (dal 58’ Edera), Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon (dal 68’ Lyanco), Ola Aina; Berenguer, Verdi (dal 22’ Millico); Belotti. All. Mazzarri

Arbitro: Gianluca Rocchi (Firenze)

Gol: 11’ Deiola, 19’ Barak, 64’ Falco, 77’ Lapadula (R)

Assist: Saponara (x2)

Ammoniti: Mayer, Deiola, Lapudula (L), Nkoulou, Meité, Ola Aina (T)

