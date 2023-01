Video Gol Highlights Lecce-Salernitana 1-2: Sintesi 27-1-2023

Video Gol e Highlights Lecce-Salernitana 1-2, 20° Giornata Serie A: segnano Dia, Vilhena e Strefezza

La Salernitana batte il Lecce allo Stadio Ettore Giardiniero di Lecce, conosciuto anche come Stadio Via del Mare, nel secondo anticipo del venerdì della ventesima giornata di Serie A, primo turno del girone di ritorno.

I campani tornano alla vittoria dopo sette partite, rilanciandosi in classifica con ventuno punti e vincendo uno scontro diretto fondamentale per la salvezza.

Seconda sconfitta consecutiva per i pugliesi, che non vincono da quattro partite, in cui hanno collezionato solo due punti, rimanendo fermi a quota venti punti, ma con un vantaggio di otto punti sulla zona retrocessione.

Sintesi di Lecce-Salernitana 1-2

Indisponibili Dermaku e Pongracic per Marco Baroni, che lancia Oudin in attacco con Colombo e Strefezza e Maleh in mediana con Hjulmand e Blin, confermando Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Pezzella in difesa davanti a Falcone.

Assenti Fazio, Gyomber, Maggiore e Mazzocchi per Davide Nicola, che schiera subito Troost-Ekong in difesa con Bronn in un’inedita difesa a quattro con Sambia e Bradaric, con Vilhena, Bohinen e Coulibaly in mediana e un tridente d’attacco costituito da Candreva, Piatek e Dia.

E’ una partita meravigliosa nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi davvero intensi. Le due squadre giocano a viso aperto, dando vita a continui capovolgimenti di fronte e favorendo lo spettacolo e il divertimento.

Il merito è sicuramente degli ospiti, che subito sbloccano il risultato al 3′ minuto con Dia, che trova il gol del vantaggio su cross di Candreva, ben lanciato da Coulibaly

Dopo il tentativo di Sambia, i padroni di casa provano a reagire con Umtiti, ma senza successo, prima del raddoppio degli ospiti, che segnano ancora al 20′ minuto con Vilhena su assist di Dia.

I padroni di casa sono bravissimi a tornare in partita al 23′ minuto accorciando il risultato con Strefezza, su assist di Pezzella.

⏱️ FT | Vittoria pesante degli uomini di Davide Nicola! 🧱 #LecceSalernitana 1-2 pic.twitter.com/GqTRHJlHFk — Lega Serie A (@SerieA) January 27, 2023

I ritmi calano, anche perché gli ospiti non riescono più a pressare con la giusta aggressività permettendo ai padroni di casa di prendere in mano il pallino del gioco.

Nel finale Sambia devia sul più bello la conclusione a botta sicura di Colombo e Ochoa è superlativo su Blin, mentre vengono ammoniti Bradaric e Coulibaly.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Di Francesco, Nicolussi Caviglia, giallo per lui, Gonzalez e Cernigoj al posto di Oudin, Bohinen, Maleh, anche ammonito con Baschirotto, e Coulibaly.

I padroni di casa ci provano con Di Francesco, sul quale è attento Ochoa, tra le sostituzioni che vedono coinvolti Kastanos, Ceesay, Banda, Askildsen e Lovato subentrare per Vilhena, Colombo, Strefezza, Blin e Sambia.

Highlights e Video Gol di Lecce-Salernitana 1-2:

Tabellino di Lecce-Salernitana 1-2

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Umtiti, Baschirotto, Pezzella; Blin (78’ Askildsen), Hjulmand, Maleh (57’ Gonzalez); Oudin (45’ Di Francesco), Colombo (70’ Ceesay), Strefezza (78’ Banda). All. Baroni.

SALERNITANA (4-3-3): Ochoa; Sambia (82’ Lovato), Ekong, Bronn, Bradaric; Candreva, Bohinen (45’ Nicolussi Caviglia), Coulibaly (62’ Crnigoj); Vilhena (85’ Kastanos), Piatek, Dia. All. Nicola.

Arbitro: Davide Massa.

Gol: 5’ Dia (S), 20’ Vilhena (S), Strefezza (L)

Assist: Dia (S), Pezzella (L)

Ammoniti: Coulibaly (S), Bradaric (S), Maleh (L), Baschirotto (L), Sambia (S), Nicolussi Caviglia (S)