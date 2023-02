Video Gol Highlights Lecce-Roma 1-1: Sintesi 11-2-2023

Video Gol e Highlights Lecce-Roma 1-1, 22° Giornata Serie A: rigore di Dybala, autorete di Ibanez

Solo un pareggio tra Lecce e Roma allo Stadio Via del Mare di Lecce, conosciuto anche come Stadio Ettore Giardiniero, nel secondo anticipo del sabato della ventiduesima giornata di Serie A, terzo turno del girone di ritorno.

Secondo risultato utile consecutivo per i giallorossi, che si portano a quota quarantuno punti in classifica e al terzo posto.

Stessa cosa per i pugliesi, che conquistano quattro punti nelle ultime due partite, raggiungono quota ventiquattro punti e allungano a più dieci punti sulla zona retrocessione.

Sintesi di Lecce-Roma 1-1

Out Dermaku, Maleh e Pongracic con Marco Baroni, che schiera Gallo in difesa con Umtiti, Baschirotto e Gendrey a protezione di Falcone, e conferma Di Francesco in attacco con Colombo e Strefezza e la mediana formata da Blin, Hjulmand e Gonzalez.

Indisponibili Darboe e Spinazzola per Josè Mourinho, che punta su El Shaarawy e Zalewski a centrocampo con Matic e Cristante, confermando Pellegrini e Dybala sulla trequarti alle spalle di Abraham e il solito trio difensivo costituito da Ibanez, Smalling e Mancini davanti a Rui Patricio.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Entrambe le squadre sono più brave a difendere che a costruire, ma i padroni di casa sembrano più veloci nel possesso palla.

Dopo un tentativo di Gallo, al 7′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con l’autogol di Ibanez, che devia nella propria porta il colpo di testa di Baschirotto, sugli sviluppi di un calcio piazzato del solito Strefezza.

Gli ospiti provano a reagire, prendono in mano il pallino del gioco attaccando a testa bassa la difesa dei padroni di casa, che ringraziano super Falcone, assolutamente miracoloso su El Shaarawy.

Al 17′ minuto, però, gli ospiti riescono a pareggiare con Dybala, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Strefezza.

La partita si accende a livello di ritmi e aggressività, visto che si combatte su ogni pallone, ma le due squadre faticano a costruire occasioni fino al finale quando, dopo il giallo a Ibanez, alza la saracinesca il solito Falcone, che nega la gioia del gol due volte a Abraham.

Non cambia il copione del secondo tempo, molto simile alla seconda metà della prima frazione di gioco, visto che gli ospiti ricominciano a macinare gioco, mentre i padroni di casa sono attenti e compatti in fase difensiva.

Dopo una grande parata di Falcone su Abraham, vengono ammoniti Colombo e Gonzalez ed entrano Pezzella, Banda, Persson, Askildsen, Belotti, Wijnaldum, Oudin e Solbakken al posto di Gallo, Strefezza, Colombo, Gonzalez, Abraham, Matic, Pellegrini e Di Francesco.

Nel finale viene ammonito Hjulmand, ma la difesa dei padroni di casa regge e l’attacco degli ospiti rimane spuntato.

Highlights e Video Gol di Lecce-Roma 1-1:

Tabellino di Lecce-Roma 1-1

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo (29′ st Pezzella); Blin, Hjulmand, Gonzalez (22′ st Askildsen); Strefezza (29′ st Banda), Colombo (22′ st Voelkerling), Di Francesco (43′ st Oudin). A disp.: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Ceccaroni, Lemmens, Cassandro, Tuia, Helgason, Ceesay. All.: Baroni.



Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic (38′ st Wijnaldum), Cristante, El Shaarawy; Pellegrini (42′ st Solbakken), Dybala; Abraham (38′ st Belotti). A disp.: Boer, Svilar, Llorente, Celik, Kumbulla, Camara, Bove, Volpato, Tahirovic. All.: Mourinho



Arbitro: Aureliano

Marcatori: 7′ aut. Ibanez (R), 17′ rig. Dybala (R)

Ammoniti: Strefezza, Colombo, Gonzalez, Hjulmand (L); Ibanez (R)

Espulsi: nessuno