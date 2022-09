Video Gol Highlights Lecce-Monza 1-1: Sintesi 11-9-2022

Video Gol e Highlights Lecce-Monza 1-1, 6° Giornata Serie A: Gonzalez pareggia Sensi

Solo un pareggio tra Lecce e Monza allo Stadio Ettore Giardiniero di Lecce, conosciuto anche come Stadio Via del Mare, nella sesta giornata di Serie A.

E’ il terzo punto conquistato finora dai pugliesi, che non sfruttano lo scontro diretto per la salvezza.

Finalmente il primo punto in questo campionato e, in generale, nella propria storia nella massima serie italiana per i lombardi.

Sintesi di Lecce-Monza 1-1

Out Dermaku e Strefezza per Marco Baroni, che gioca con Gendrey, Baschirotto, Pongracic e Pezzella in difesa a protezione di Falcone, Helgason, Bistrovic e Hjulmand in mediana e con il tridente d’attacco formato da Banda, Ceesay e Di Francesco.

Non ci sono Ferrarini, Ranocchia e D’Alessandro per Giovanni Stroppa, che schiera Di Gregorio a porta, Marlon, Pablo Marì e Izzo in difesa, Birindelli e Carlos Augusto sulle fasce, Rovella con Sensi e Pessina in mediana e la coppia d’attacco composta da Caprari e Mota.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che i ritmi sono abbastanza intensi e le due squadre risultano reattive e propositive, soprattutto i padroni di casa, che hanno una maggiore velocità nel far girare la palla rispetto agli ospiti, un po’ più macchinosi, ma ben messi in campo.

Dopo i clamorosi errori sotto porta di Baschirotto, Banda e Di Francesco e l’ammonizione di Birindelli, al 34′ minuto a sbloccare il risultato sono gli ospiti, che trovano il gol del vantaggio con Sensi direttamente da calcio di punizione.

⏱️ HT | La perla su punizione di Sensi è decisiva per i primi 45’! 💫#LecceMonza 0️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/sfcaRTOykM — Lega Serie A (@SerieA) September 11, 2022

Nel finale vengono ammoniti proprio Sensi e Gendrey nel tentativo di reazione dei padroni di casa.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Molina e Gonzalez al posto di Helgason e Birindelli.

I padroni di casa riescono subito a pareggiare al 48′ minuto proprio con Gonzalez su assist di Ceesay.

⏱️ FT | Gonzalez risponde a Sensi, termina in pari la sfida al Via del Mare! 👀#LecceMonza 1️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/HP7SezUrtN — Lega Serie A (@SerieA) September 11, 2022

Dopo l’ammonizione di Di Francesco c’è spazio per la girandola di cambi: dentro Colpani, Ciurria, Valoti, Gallo e Colombo, fuori Rovella, Caprari, Pessina, Pezzella e Ceesay.

Calano sensibilmente i ritmi di gioco, la partita diventa molto noiosa ed equilibrata, spesso spezzettata dai falli ed entrano anche Rodriguez, Askildsen e Machin per Di Francesco, Bistrovic e Sensi.

Nel finale vengono ammoniti Banda e Molina e Di Gregorio fa il fenomeno su Colombo e Gonzalez.

Highlights e Video Gol di Lecce-Monza 1-1:

Tabellino di Lecce-Monza 1-1

Marcatori: 35’ p.t. Sensi (M), 3’ s.t. Gonzalez (L)



Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella (17’ s.t. Gallo); Bistrovic (37’ s.t. Askildsen), Hjulmand, Helgason (1’ s.t. Gonzalez); Di Francesco (31’ s.t. Rodriguez), Ceesay (17’ s.t. Colombo), Banda. All. Baroni



Monza (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Marì, Izzo; Birindelli (1’s.t. Molina), Pessina (13’ s.t. Valoti), Rovella (13’ s.t. Colpani), Sensi (43’ s.t. Machin), Carlos Augusto; Mota, Caprari (13’ s.t. Ciurria). All. Stroppa

Arbitro: Pairetto di Nichelino



Ammoniti: 29’ p.t. Birindelli (M), 41’ p.t. Sensi (M), 45’+2’ p.t. Gendrey (L), 7’ s.t. Di Francesco (L), 28’ s.t. Banda (L), 45’+5’ s.t.