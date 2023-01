Video Gol Highlights Lecce-Milan 2-2: sintesi 14-01-2023

Video Gol e Highlights di Lecce-Milan 2-2: un tempo per parte e pareggio giusto al termine di una sfida molto intensa. Ma i rossoneri devono farsi molte domande.

Un autogol di Hernandez e Baschirotto fanno precipitare il Milan nell’incubo, ma Leao e Calabria lo risollevano parzialmente. Niente remake del 2011.

Il Milan fa un piccolo passo, per quel che può servire, ed è ora 2° con 38 punti, ma adesso il Napoli ha ben 9 punti di vantaggio. Ora testa alla Supercoppa italiana di mercoledì.

La Sintesi di Lecce-Milan 2-2

L’approccio del Milan, malgrado un’aggressività presunta iniziale, è orrendo e il Lecce ne aprofitta subito: Kalulu sbaglia un disimpegno al limite della sua area e innesca Di Francesco, che va al cross da sinistra per l’accorrente Blin, malaccortamente anticipato da Hernandez che batte Tatarusanu con la spalla siglando un autogol.

Di Francesco prova poi a mettersi in proprio e al 6° si divora il raddoppio calciando a lato da due passi in diagonale.

Al 10° Pobega ha una grossa occasione per pareggiare, ma, pur ben servito da Diaz, calcia addosso a Falcone da pochi passi.

L’arcinemico dei rossoneri, il calcio piazzato, è nuovamente fatale al 23°: sugli sviluppi di un corner, infatti, nasce un cross dalla trequarti di Hjulmand che Baschirotto trasforma in oro con un bel colpo di testa eseguito senza neanche saltare ed in beata solitudine.

Anche Gendrey grazia il Milan al 26° mettendo a lato da buona posizione l’ennesimo cross dello scatenato Di Francesco.

E’ necessaria una reazione psicoloica prima che tecnica ed il finale di tempo sembra confortante: al 39° Pobega controlla un lancio di Saelemaekers e sfiora la traversa da fuori area e, infine, Falcone è decisivo su una zuccata di Giroud al 43°. Il duplice fischio di Orsato è una benedizione.

Gli ospiti ricominciano con il piede giusto, in particolare Leao: dopo un primo tiro che frutta un corner, al 58° il portoghese inventa la rete che riapre il match: tutto nasce da una girata di Giroud respinta da Falcone che il numero 17 ribadisce in rete fingendo dopo aver finto un cross da posizione defilata scoccando, invece, un beffardo sinistro.

Il Milan è ora rinato psicologicamente e al 70° trova il giusto premio al suo impegno: Giroud non segna, ma è ancora protagonista poiché è sua la sponda su cross di Pobega è perfetta per l’inserimento di Calabria, lesto a battere Falcone con una facile zuccata. Il VAR interviene, ma il capitano rossonero è in posizione regolare.

I rossoneri, malgrado la rimonta e il conseguente buon momento, non riescono a completare la rimonta: troppi errori in costruzione e addirittura un quasi autogol di Tomori sbarrano la strada alla squadra di Stefano Pioli. Dopo cinque minuti di recupero, Orsato fischia la fine.

Highlights e Video Gol di Lecce-Milan 2-2

Il Tabellino di Lecce-Milan 2-2

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella (62′ Gallo); Gonzalez (63′ Maleh), Hjulmand, Blin; Strefezza (89′ Oudin), Colombo (72′ Voelkerling Persson), Di Francesco (72′ Banda). Allenatore: Baroni

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria (86′ Kjaer), Kalulu, Tomori, Hernandez (46′ Dest); Bennacer, Pobega (86′ Vranckx); Saelemaekers (46′ Messias), Diaz (69′ Origi), Leao; Giroud. Allenatore: Pioli

Marcatori: 3′ aut. Hernandez, 23′ Baschirotto, 58′ Leao e 70′ Calabria

Arbitro: Orsato

Ammoniti: Maleh, Calabria e Bennacer