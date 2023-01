Video Gol Highlights Lecce-Lazio 2-1: Sintesi 4-1-2023

Video Gol e Highlights Lecce-Lazio , 16° Giornata Serie A: segnano Immobile, Strefezza e Colombo

Il Lecce batte la Lazio in rimonta allo Stadio Via del Mare di Lecce, conosciuto anche come Stadio Ettore Giardiniero, nella sedicesima giornata di Serie A.

Colpaccio clamoroso da parte dei salentini, che conquistano la terza vittoria consecutiva, addirittura il quarto risultato utile consecutivo, si portano a quota diciotto punti, ben nove di vantaggio sulla zona retrocessione.

Crollo inaspettato da parte dei biancocelesti, che registrano addirittura la seconda sconfitta consecutiva e si fermano a quota trenta punti in classifica.

Sintesi di Lecce-Lazio 2-1

Tante assenze per Marco Baroni, che dovrà fare a meno di Askildsen, Bistrovic, Dermaku, Helgason e Pongracic. In difesa giocano Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Gallo a protezione di Falcone, conferma per Blin con Hjulmand e Gonzalez, e in attacco c’è il tridente formato da Stefezza, Colombo e Banda.

Out Gila, Fares e Luis Alberto per Maurizio Sarri, che schiera Lazzari, Casale, Romagnoli e Marusic davanti a Provedel, chance per Basic con Cataldi e Milinkovic-Savic, mentre in attacco torna Zaccagni con Immobile e Pedro.

Non è una partita indimenticabile nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza blandi, nonostante l’ottimo pressing dei padroni di casa, con il quale però non riescono ad annullare la maggior qualità degli ospiti.

Viene ammonito Banda, ma il più pericoloso è Colombo, che però non riesce a trovare la giocata vincente prima del gol del vantaggio di Immobile, che al 14′ minuto sblocca il risultato sfruttando il perfetto lancio di Casale, poi anche lui protagonista di un cartellino giallo.

Grande reazione dei padroni di casa, che alzano il baricentro e provano ad attaccare a testa bassa gli ospiti, sempre molto attenti in fase difensiva e bravi a ripartire in contropiede, ma le polveri sono bagnate per gli attaccanti di entrambe le squadre.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Di Francesco al posto di Banda, ma soprattutto con un atteggiamento molto diverso da parte dei padroni di casa, che pressano con grande aggressività gli ospiti, forse rimasti ancora negli spogliatoi.

Dopo un paio di bei tentativi di Di Francesco, al 57′ minuto i padroni di casa riescono a trovare il gol del pareggio con Strefezza, al posto giusto al momento giusto nel ribadire in rete la palla dopo la bella parata di Provedel sulla conclusione di Di Francesco, lanciato a porta da Hjulmand.

Gli ospiti provano a reagire attraverso le sostituzioni facendo entrare Vecino e Felipe Anderson al posto di Pedro e Milinkovic-Savic ma, dopo una bella conclusione di Umtiti, al 72′ minuto a segnare sono ancora i padroni di casa, che completano la rimonta ribaltando il risultato con Colombo, su assist perfetto di Di Francesco.

Spazio a Oudin, Marcos Antonio e Cancellieri al posto di Strefezza, Cataldi e Zaccagni, ammonito Hjulmand e Gonzalez sfiora il terzo gol nel finale, durante il quale entrano anche Ceesay e Romero per Colombo e Basic, mentre viene ammonito Cancellieri.

Highlights e Video Gol di Lecce-Lazio 2-1:

Tabellino di Lecce-Lazio 2-1

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin (89′ Askildsen), Hjulmand, Gonzalez (89′ Maelh); Strefezza (73′ Oudin), Colombo (84′ Ceesay), Banda (46′ Di Francesco). All. Baroni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic (61′ Vecino), Cataldi (79′ Marcos Antonio), Basic (85′ Romero); Pedro (61′ Felipe Anderson), Immobile, Zaccagni (79′ Cancellieri). All. Sarri

Gol: 14′ Immobile (LA), 57′ Strefezza (LE), 71′ Colombo (LE)

Assist: Casale (LA), Di Francesco (LE)

Ammoniti: Banda (LE), Casale (LA), Gallo (LE), Hjulmand (LE), Cancellieri (LE)