Video Gol Highlights Lecce – Lazio 2-1 e Sintesi 20-08-2023

Video Gol e Highlights di Lecce – Lazio 2-1, 1° Giornata Serie A: Immobile porta in vantaggio la Lazio a metà primo tempo, il Lecce ribalta il risultato negli ultimi 5 minuti con i gol di Almqvist e Di Francesco.

Inizia con la vittoria casalinga contro la Lazio di Sarri al “Via del Mare” la nuova stagione in Serie A del Lecce allenato da D’Aversa.

La Lazio perde a Lecce per la 3° volta di fila e sempre con lo stesso risultato 2 a 1.

Anche la scorsa stagione il 4 gennaio 2023 al gol del vantaggio dei biancocelesti firmato da Immobile il Lecce aveva ribaltato il risultato con i gol di Strefezza e Colombo.

Sintesi di Lecce – Lazio 2-1:

All’11° arriva la prima occasione per il Lecce con uno scambio tra Alqvist e Rafia che scarica su Strefezza che prova il tiro in diagonale ma il pallone termina di poco sul fondo.

Al 17° una combinazione in area tra Banda e Strefezza viene fermata da Romagnoli.

Al 26° Ciro Immobile porta in vantaggio la Lazio. Luis Alberto entra in area dalla sinistra e di esterno destro seerve Immobile dalla parte opposta che in scivolata batte Falcone.

Al 39° Zaccagni prova il tiro che viene sporcato, sul secondo palo recupera il pallone Felipe Anderson che serve Immobile che stavolta da buona posizione calcia alto.

All’82° la Lazio sfiora il raddoppio con Immobile ma Falcone è bravissimo a parare aiutato anche dalla traversa.

Al 54° bel lancio di Immobile per Felipe Anderson che controlla il pallone e tira sul primo palo ma la conclusione finisce di poco a lato.

Al 57° Strefezza prova la conclusione dal limite dell’area ma il pallone termina sul fondo.

Aò 65° D’Aversa manda in campo Gallo, Kaba e Blin al posto di Dorgu, Gendrey e Rafia.

Sarri manda in campo Isaksen e Vecino al posto di Kamada e Felipe Anderson.

Al 71° entrano Pellegrini e Pedro al posto di Lazzari e Zaccagni.

Al 76° entra Federico Di Francesco al posto di Banda che dopo uno scatto si è infortunato alla caviglia.

D’Aversa manda in campo anche il giovane attaccante Burnete al posto di Gonzalez.

All’85° arriva il pareggio del Lecce con un gran gol di Almqvist! Cross di Gallo per l’attaccante svedese che controlla con il destro e dal limite dell’area colpisce di sinistro di controbalzo e batte Provedel.

Passano due minuti ed il Lecce trova il gol del raddoppio con Federico Di Francesco!

Cross morbido dalla sinistra in area con Di Francesco che riesce a girarsi e di destro batte ancora Provedel.

Highlights e Video Gol di Lecce – Lazio 2-1:

Tabellino di Lecce – Lazio 2-1:

LECCE: Falcone, Pongracic, Baschirotto, Almqvist, Rafia (dal 20′ st Kaba), Dorgu (dal 20′ st Gallo), Gonzalez (dal 38′ st Burnete), Gendrey (dal 20′ st Blin), Ramadani, Banda (dal 31′ st Di Francesco), Strefezza. A disposizione: Brancolini, Borbei, Maleh, Di Francesco, Helgason, Berisha, Corfitzen, Gallo, Smajlovic, Blin, Voelkerling, Burnete, Dermaku, Kaba, Lemmens. Allenatore: Roberto D’Aversa

LAZIO: Provedel, Patric, Kamada (dal 10′ st Vecino), Felipe Anderson (dal 10′ st Isaksen), Luis Alberto, Romagnoli, Immobile, Zaccagni (dal 26′ st Pedro), Lazzari (dal 26′ st Pellegrini), Cataldi (dal 43′ st Castellanos), Marusic. A disposizione: Adamonis, Furlanetto, Pellegrini, Vecino, Pedro, Casale, Isaksen, Castellanos, Hysaj, Basic, Gila, Rovella. Allenatore: Maurizio Sarri

Reti: al 26′ pt Immobile, al 40′ st Almqvist, al 41′ Di Francesco

Ammonizioni: Blin, Gonzalez, Pongracic, Pellegrini

Recupero: 1 minuto nel primo tempo, 6 minuti nella ripresa