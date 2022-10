Video Gol Highlights Lecce-Juventus 0-1: Sintesi 29-10-2022

Video Gol e Highlights Lecce-Juventus 0-1, 12° Giornata Serie A: rete di Fagioli

La Juventus batte di misura il Lecce allo Stadio Ettore Giardiniero di Lecce, conosciuto anche come Stadio Via del Mare, nel secondo anticipo del sabato della dodicesima giornata di Serie A.

E’ una vittoria fondamentale per i bianconeri, in un momento di grande difficoltà a causa dei tantissimi infortuni e dell’eliminazione dalla massima coppa europea, ma anche la terza in campionato, che vale il quinto posto a quota ventidue punti.

Seconda sconfitta consecutiva per i pugliesi, che non vincono ormai da cinque partite e hanno collezionato solo due punti nell’ultimo mese, rimanendo fermi a quota otto punti in classifica.

Sintesi di Lecce-Juventus 0-1

Intera rosa a disposizione per Marco Baroni, che schiera Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Gallo in difesa a protezione di Falcone, torna Hjulmand in mediana con Blin e Gonzalez, mentre in attacco viene scelto Oudin con Ceesay e Strefezza.

Lista chilometrica di indisponibili per Massimiliano Allegri, orfano di Ake, Bremer, Chiesa, De Sciglio, Di Maria, Kaio Jorge, Locatelli, Paredes, Peeters, Pogba e Vlahovic. Davanti a Szczesny vengono confermati Danilo, Gatti e Alex Sandro, con Cuadrado e Kostic a tutta fascia nel nuovo 3-5-2. In mediana ci sono Miretti e McKennie con Rabiot, mentre la sorpresa è Soule dal primo minuto in attacco con Milik.

E’ una partita molto equilibrata e combattuta nel primo tempo, visto che i ritmi sono abbastanza blandi. Gli ospiti fanno maggiormente possesso palla, mentre i padroni di casa si difendono con ordine, compatti dietro la linea di centrocampo per poi ripartire in contropiede.

I più pericolosi, in realtà proprio gli unici a provarci, sono Miretti, anche un cartellino giallo per lui, e Rabiot, ma manca sempre la giusta precisione nelle conclusioni, mentre vengono ammoniti Cuadrado, Milik e Gatti.

Crescono i ritmi di gioco nel secondo tempo, visto che gli ospiti accelerano con il giro della palla, mentre non cambia il copione tattico dei padroni di casa, sempre molto attenti e compatti in fase difensiva.

Ci provano Gatti e Milik, ma senza fortuna, mentre Gendrey esagera dalla distanza prima dell’ammonizione di Ceesay e dell’entrata in campo di Kean, Banda e Blin al posto di Miretti, Askildsen e Oudin.

Gli ospiti attaccano a testa bassa con Milik, super Falcone, un poco cinico Kean, viene ammonito Pongracic, e Gatti è impreciso di testa prima del cambio che vedono coinvolti Iling-Junior, poco dopo ammonito, subentrare al posto di Kostic.

Al 73′ minuto gli ospiti riescono finalmente a sbloccare il risultato trovando il gol del vantaggio con una perla di Fagioli, entrato al posto di McKennie, con un meraviglioso destro a giro sul secondo palo.

⏱️ FT | Game over al "Via del Mare"!

La Juventus porta a casa i 3 punti grazie al gioiello di Fagioli! #LecceJuve pic.twitter.com/DpGo2WKVeP — Lega Serie A (@SerieA) October 29, 2022

C’è spazio anche per Rodriguez, Colombo e Di Francesco, anche ammonito, al posto di Gonzalez, Strefezza e Ceesay e per Bonucci al posto dell’infortunato Soule in un finale in cui Hjulmand colpisce un palo clamoroso.

Highlights e Video Gol di Lecce-Juventus 0-1:

Tabellino di Lecce-Juventus 0-1

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Blin 6,5 (15′ st Askildsen), Hjulmand, Gonzalez 5 (42′ st Rodriguez); Strefezza 5,5 (37′ st Di Francesco), Ceesay 5 (37′ st Colombo), Oudin 5 (15′ st Banda).

Allenatore: Baroni



Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Gatti, Danilo, Alex Sandro; McKennie 5 (1′ st Fagioli), Miretti 5,5 (17′ st Kean), Rabiot; Soulé 5,5 (34′ st Bonucci), Milik, Kostic 5 (27′ st Iling Junior).

Allenatore: Allegri



Arbitro: Chiffi

Marcatori: 28′ st Fagioli (J)

Ammoniti: Miretti (J), Cuadrado (J), Milik (J), Gatti (J), Ceesay (L), Pongracic (L), Iling Junior (J), Di Francesco (L)

Espulsi: