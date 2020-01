Video Gol Highlights Lecce-Inter 1-1: Bastoni porta in vantaggio i nerazzurri, Mancosu pareggia i conti!

Il risultato di Lecce-Inter 1-1, 20° giornata di Serie A: prima Bastoni, poi Mancosu per il pareggio finale! Ottimo punto per i pugliesi, due punti persi per i nerazzurri!

Una partita che vede gli ospiti tentare subito di rompere il punteggio di parità. Diverse occasioni costruite con Lukaku e Martinez, poi passano nella ripresa grazie a Bastoni. Cinque minuti più tardi pareggiano i pugliesi con Mancosu. Poi gli ospiti non si sono più resi pericolosi e la partita termina con un pareggio!

La sintesi di Lecce-Inter 1-1, 20° giornata di Serie A

Al primo minuto del match subito i nerazzurri pericolosi! Su cross dalla destra di Candreva stacco di testa di Lukaku con palla che termina di poco sopra la traversa! Quindi due minuti più tardi altro pericoloso creato dagli ospiti con un tracciante dal limite dell’area dello stesso attaccante belga, ma il pallone termina di poco fuori alla destra di Gabriel!

Verso il decimo minuto si fanno vedere i padroni di casa. Una conclusione di Mancosu da dentro l’area leggermente defilato sulla sinistra, ma manda il pallone di poco fuori sopra la traversa!

Al quarto d’ora di gioco altra opportunità per gli ospiti! Lautaro Martinez riceve un passaggio all’indietro di Lukaku, prova una conclusione che si spegne sopra la traversa!

E’ il ventesimo minuto di gioco ma viene annullata una rete ai nerazzurri, per un fallo commesso da Lukaku prima che l’attaccante belga conclude a rete!

Poco dopo la metà della prima frazione una potente sassata di Sensi viene ostruita dall’intervento di un difensore che s’immola per bloccare il tentativo!

Alla mezz’ora clamorosa occasione per gli ospiti! assist di Lukaku al limite dell’area per Brozovic il cui tentativo termina sul palo e ritorna in campo! Sfortunati i nerazzurri!

Due minuti più tardi altra occasione per i nerazzurri! Brozovic si trova un pallone in area, recapitatogli da Martinez, ci prova prima con il destro, ma viene bloccato, quindi ci riprova di testa, ancora parato da Gabriel!

In pieno recupero del primo tempo c’è un calcio di rigore richiesto dai padroni di casa per un fallo di mano di Sensi su colpo di testa di Babacar. L’arbitro dopo un consulto con il VAR decide di annullare l’assegnazione. Subito dopo termina il primo tempo.

Nella ripresa al terzo minuto conclusione con il destro di Babacar e pallone che termina di poco a lato alla destra di Handanovic!

Un minuto dopo rispondono i nerazzurri! Occasione per Martinez il cui colpo di testa termina alto di poco sopra la traversa!

Quindi ancora i nerazzurri con lo stesso attaccante argentino, il cui tiro indirizzato all’angolo viene bloccato da Gabriel!

Al decimo ci provano i padroni di casa, ma il destro di Rispoli viene bloccato senza problemi da Handanovic!

Metà del secondo tempo e De Vrij si trova una bella occasione dalla distanza con un tiro diretto nell’angolo sulla sinistra. Poi un missile di Sensi con pallone che viene respinto da Gabriel!

E’ il settantaduesimo minuto di gioco e i nerazzurri passano in vantaggio! Cross di Biraghi dalla sinistra e colpo di testa di Bastoni che s’infila nell’angolo senza che Gabriel possa intervernire!

Cinque minuti più tardi c’è il pareggio dei pugliesi! Assist di Majer, il cui cross trova al centro Mancosu che con il piatto infila nell’angolo alla sinistra di Handanovic!

Alexis Sanchez prova con un cross in area a creare qualche pericolo, ma nulla di fatto! Finisce l’incontro sull’1-1!

Il tabellino di Lecce-Inter 1-1, 20° giornata di Serie A

LECCE (3-5-2): Gabriel; Lucioni, Rossettini, Dell’Orco; Donati, Deiola, Petriccione, Mancosu (83° s.t. Meccariello), Rispoli (76° s.t. Falco); Lapadula (62° s.t. Majer), Babacar. All. Liverani

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin (68° s.t. Bastoni), De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic (83° s.t. Borja Valero), Sensi (82° s.t.Sanchez), Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

Arbitro: Giacomelli (Trieste)

Reti: 72° s.t. Bastoni (I), 77° s.t. Mancosu (L)

