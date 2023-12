Video Gol Highlights Lecce-Frosinone 2-1: Sintesi 16-12-2023

Video Gol e Highlights Lecce-Frosinone 2-1, 16° Giornata Serie A: segnano Piccoli, Kaio Jorge e Ramadani

Il Lecce batte il Frosinone allo Stadio Ettore Giardiniero di Lecce, conosciuto anche come Stadio Via del Mare, nel primo anticipo del sabato della sedicesima giornata di Serie A.

I pugliesi tornano alla vittoria dopo cinque partite, di cui quattro pareggi consecutivi, e collezionano il quinto risultato utile consecutivo, mentre i ciociari non vincono da tre partite.

Sintesi di Lecce-Frosinone 2-1

Out Almqvist e Gonzalez per Roberto D’Aversa, che schiera Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Gallo in difesa davanti a Falcone, lancia Oudin a centrocampo con Ramadani e Blin, in attacco ci sono Strefezza e Banda con Piccoli.

Non ci sono Kalaj, Marchizza, Mazzitelli e Reinier per Eusebio Di Francesco, che punta su Lirola, Okoli, Romagnoli e Oyono in difesa a protezione di Turati, in mediana si rivede Gelli con Barrenechea e Brescianini, mentre in attacco ci sono Kaio Jorge e Ibrahimovic con Soule.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno maggiormente possesso palla, ma i padroni di casa si difendono con ordine e compattezza per poi ripartire in contropiede.

Al 12′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Piccoli, che trova il gol del vantaggio sfruttando il doppio errore di Turati.

Si fa male Oyono, sostituito da Monterisi, viene ammonito Okoli, mentre Banda colpisce la traversa e Falcone salva due volte il vantaggio su Soule e Blin.

Al 33′ minuto gli ospiti pareggiano con Kaio Jorge, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Blin su Monterisi, grazie all’ausilio del VAR.

La partita si accende, perché i padroni di casa si rilanciano in attacco con uno scatenato Banda, che più volte spaventa Turati, mentre vengono ammoniti Gendrey e Barrenechea, e Ibrahimovic è impreciso.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo sempre molto divertente e spettacolare, visto che le due squadre sono sempre molto qualitative sulla trequarti.

Da una parte, ci provano Strefezza e Gendrey, dall’altra, invece, rispondono Soule e Kaio Jorge, mentre il solito Banda viene fermato dal palo prima del giallo a Ramadani.

Entrano Cheddira, Kvernadze, Krstovic, Kaba, Sansone e Harroui al posto di Gelli, Barrenechea, Oudin, Blin, Strefezza e Ibrahimovic prima dei tentativi di Piccoli, prima di uscire per Rafia, e proprio dei neo entrati Harroui e Krstovic.

Nel finale al 90′ minuto i padroni di casa segnano con una bellissima conclusione da fuori area di Ramadani.

Il gran destro di Ramadani regala la vittoria al @OfficialUSLecce 🔥🟡🔴#LecceFrosinone pic.twitter.com/xwxRUAEHcz — Lega Serie A (@SerieA) December 16, 2023

Highlights e Video Gol di Lecce-Frosinone 2-1:

Tabellino di Lecce-Frosinone 2-1

Marcatori: 11′ p.t. Piccoli (L), 33′ p.t. Kaio Jorge rig. (F), 44′ s.t. Ramadani (L)

Assist: 11′ p.t. Banda (L), 44′ s.t. Gallo (L)

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Blin (30′ s.t. Kaba), Ramadani, Oudin (38′ s.t. Krstovic); Strefezza (30′ s.t. Sansone), Piccoli (45’+1′ s.t. Rafia), Banda. All. D’Aversa

Frosinone (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Oyono (15′ p.t. Monterisi); Brescianini, Barrenechea (45′ s.t. Cheddira), Gelli (45. s.t. Kvernadze); Soulé, Kajo Jorge, Ibrahimovic (32′ s.t. Harroui). All. Di Francesco

Arbitro: Zufferli di Udine

Ammoniti: 24′ p.t. Okoli (F), 38′ p.t. Ibrahimovic (F), 43′ p.t. Barrenechea (F). 27′ s.t. Blin (L), 45’+6′ s.t. Romagnoli (F)