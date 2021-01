Video gol highlights Lecce-Empoli 2-2: sintesi 24-01-2021

Risultato Lecce-Empoli 2-2, 19° giornata Serie B: Haas e La Mantia sembrano chiudere i giochi già ad inizio ripresa, ma nel finale Mancosu e Pablo Rodriguez beffano i toscani e strappano un punto che ne vale tre per come si era messa la partita.

L’Empoli è campione d’inverno, ma Dionisi dovrà riflettere su come la sua squadra abbia gettato via tre punti che sembravano ormai in tasca. I cambi di Corini e il rilassamento degli azzurri ha permesse ad un Lecce a dir poco pessimo di tornare in partita e di conquistare un punto che, comunque, non porta a sostanziali movimenti in classifica.

Cronaca Lecce-Empoli 2-2, 19° giornata Serie B

Sin dalle prime battute è la squadra toscana quella più tonica e in salute, tanto che i salentini non vanno mai al tiro per lungo tempo, mentre gli ospiti si rendono pericolosi più volte.

Bajrami è il primo a cercare la porta provandoci due volte, al 17° con un destro a lato e soprattutto al 21° con una bella serpentina che termina, dopo il dribbling ai danni di tre avversari e l’ingresso in area, con una conclusione che sorvola ampiamente e clamorosamente la traversa.

Al 23° Stulac sfodera il destro trovando la parata in due tempi di Gabriel e al 28° il portiere brasiliano è ancora attento su un tiro al volo di La Mantia.

Dopo un’occasionale sfuriata di Mancosu finita con un tiro-cross sballato, l’Empoli torna in avanti e passa meritatamente in vantaggio: un corner teso dalla sinistra di Stulac trova Haas pronto alla battuta di prima intenzione con il piatto mancino e per Gabriel, stavolta, non c’è niente da fare.

Il Lecce non si ridesta dal torpore e non riesce ad approntare adeguate controffensive per cercare di rimettere in sesto la sfida, mentre l’Empoli palleggia e gestisce senza problemi e al 39° si rende nuovamente insidioso con un tiro di Mancosu deviato in corner.

Al 42° arriva il primo tiro in porta dei giallorossi con Henderson che cerca di impensierire Brignoli, ma l’estremo difensore toscano controlla il tiro debolissimo dello scozzese senza problemi. Il primo tempo non offre praticamente altro e si conclude al 45° minuto esatto, senza minuti di recupero.

La seconda frazione si apre con l’immediato raddoppio empolese: Bajrami scappa sulla fascia destra e mette in mezzo un traversone basso che l’ex di turno La Mantia appoggia in rete senza problemi.

La scintilla che dovrebbe far svegliare i padroni di casa non arriva e così i toscani continuano a dominare incontrastati sfiorando più volte lo 0-3.

Al 63° Gabriel deve sventare prima un corner a rientrare di Stulac e poi, al 67°, una doppia occasione di Bajrami, che entra in area su invito di La Mantia e conclude due volte costringendo il portiere salentino ad altrettanti grandi interventi.

Al 79° il Lecce trova la scossa che cercava: Mancosu, dopo un tiro centrale, trova il modo per riaprire i giochi e battere Brignoli agganciando un assist di Listowski e scoccando dall’interno dell’area un sinistro angolato che termina nell’angolino.

L’improvviso risveglio dei padroni di casa manda un po’ in confusione gli ospiti, che rischiano di farsi male da soli quando Ricci sfiora l’autorete nel tentativo di spazzare via un traversone e anche quando Pablo Rodriguez si divora da due passi un altro cross di Adjapong.

I pugliesi però non demordono e al 90° esatto trovano l’insperato pareggio: Mancosu pesca in area Pablo Rodriguez, che si fa perdonare con un destro violento che fulmina Brignoli.

I minuti di recupero sono quattro, ma non ci sono altre emozioni.

Migliori in campo Mancosu (7), che nel finale si ridesta e firma gol e assist, e Bajrami (7.5), a tratti incontenibile. Male Stepinski e Mancuso (4.5 per tutti e due), praticamente non pervenuti.

Tabellino Lecce-Empoli 2-2, 19° giornata Serie B

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Adjapong, Pisacane, Lucioni, Zuta (77′ Gallo); Majer (54′ Pablo Rodriguez), Tachtsidis (67′ Hjulmand), Nikolov (54′ Bjorkengren); Mancosu; Henderson (54′ Listkowski); Stepinski. Allenatore: Corini

Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Casale, Nikolaou, Parisi (59′ Terzic); Haas (72′ Zurkowski), Stulac, Ricci; Bajrami (72′ Moreo); La Mantia (89′ Matos), Mancuso (89′ Crociata). Allenatore: Dionisi

Marcatori: 33′ Haas, 47′ La Mantia, 79′ Mancosu e 90′ Pablo Rodriguez

Arbitro: Pasqua

Ammoniti: Nikolov, Parisi, Tachtsidis, Haas e Mancosu

